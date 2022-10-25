سامسونج للإلكترونيات تكشف عن رؤيتها حول منازل وأجهزة الغد خلال مؤتمر المطورين 2022

الوكيل الإخباري - سلط مؤتمر مطوري سامسونج 2022 الذي عقد في هذا الشهر بمدينة سان فرانسيسكو، الضوء على مجموعة من أفضل وألمع العقول لدى سامسونج في مجالات التكنولوجيا والتسويق والمنتجات، حيث كشفت عن رؤية قوية للمستقبل، كما عرض التقنيات التحويلية التي تسهم في تحسين حياة المستهلكين اليومية، ومنح المستخدمين مزيداً من الوقت للتركيز على الأمور الأهم في حياتهم.

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ومن خلال الكلمة الافتتاحية التي أدلى بها جونغ هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات، كشفت العروض التقديمية عن الطرق التي تتبعها الشركة لتصنيع أنظمة تجعل الحياة أذكى وأكثر أماناً وراحة وتواصلاً أكثر من أي وقت مضى.







▲الحضور ينتظرون الكلمة الرئيسية في مؤتمر مطوري سامسونج 2022

وتطرق هان إلى كل شيء،حيث قام بتغطية مختلف الموضوعات بدءاً من Calm Technology إلى الحل الثوري الأمني "نوكس ماتريكس"Knox Matrix،وصولاً إلى المنصات المنزلية الشاملة، مثل Bixby Home Studio و SmartThings. وقام بتحديد منظومة الأجهزة والأنظمة التي تضع تجربة المستخدم في صميمها.

وشدد هان على أن "الهدف من كل هذا يتمثل في منحالمستخدمين تجربة أسهل وأكثر سلاسة وخالية من العيوب تماماً، حتى يتمكن المستخدم من التركيز على الأمور الأهم في حياته".

الافتتاح: تجربة مثالية سلسة

افتتح جونغ هي هان كلمات اليوم،حيث أكد على أهمية الراحة في عصر التقنيات الرائعة فائقة التطور.

وقال: "لقد كان هدفنا في سامسونج دائماً جعل حياتنا أسهل من خلال الابتكار التكنولوجي. وأدركنا أن الابتكار يمكن أن يكون أيضاً عبئاً على المستخدمين إذا لم تكن الراحة في مقدمة الأولويات. ومن هنا تركز فرقنا على تقديم أجهزة سلسة، ويمكن الوصول إليها بسهولة، بنفس مستوى تقدمها وتطورها".





جونغ هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات، يرحب بالحضور في مؤتمر مطوري سامسونج 2022.





جايون جانغ، نائب الرئيس ورئيس منصةSmartThings - قسم تجارب الأجهزة المحمولة، توضح دور المنصة للمساعدة في توفير منظومة سلسة وبديهية للأجهزة المنزلية.

وأوضحت جانغ أن منصة SmartThings من سامسونج تعد الطريقة المثلى للقيام بذلك في المنزل.

ونظراً لوجود مجموعة واسعة من التحسينات على النظام الأساسي للمنظومة المنزلية، ستصبح المسائل المتعلقة بالعثور على الأجهزة الجديدة وإعدادها ودمجها ومزامنتها مع منزلك أسهل وأكثر كفاءة من أي وقت مضى. ويشتمل ذلك على Galaxy Quick Pair واتصال Matter Hub و SmartThings Energy و SmartThings Music Sync، إضافة إلى التكامل المعزز مع الأنظمة الشريكة، والموقع الإلكتروني الموسع لمنصة SmartThings.





منزل قادر على التعلم والتكيف بفضل منصة SmartThings المنزلية

بعد أن انتهى جونغ هي هان من كلمته، ناقشت جايسون جانغ، نائب الرئيس ورئيس منصةSmartThings - قسم تجارب الأجهزة المحمولة، الدور الذي لعبته جائحة كوفيد – 19 في حشد فرق سامسونج لإعطاء الأولوية للأشياء المهمة في الحياة، وعلى وجه التحديد المنزل. وقالت جانغ: "كما هي حال الجميع، فقد تم خلال السنوات القليلة الماضية إعطاء الأولوية للجوانب المهمة في الحياة، والبحث عن الأوقات للراحة والاسترخاء".





نظام Matter: تجربة منزلية متناغمة

في نهاية كلمتها، قدمت جانغ ماثيو ماكولو من غوغل، والذي طرح بدوره نظرة عامة على Matterباعتباره نظاماً يضع الأساس للتشغيل البيني الحقيقي بين الأجهزة في المنزل. وتلتزم سامسونج بتكامل هذا النظام، وتعرب عن الثقة التامة إزاء جدواه لجعل حلم الأسرة المتكاملة حقيقة قائمة على أرض الواق





▲ ماثيو ماكولو من غوغل يشرح كيفية عمل نظام التشغيل البيني Matter، ودوره في تعزيز جهود التعاون بين سامسونج وغوغل لتوسيع تكامله.



ومن خلال عمل الطرفين معاً بشكل وثيق، تهدف سامسونج وغوغل إلى جعل الحياة للمستخدمين وصانعي الأجهزة أبسط وأكثر سلاسة، مع توفير ميزات تعدد المشرفين لتقليل الإدارة اليدوية، وجعل الوصول إلى Google Home و Nest Hub أسهل بكثير. وقال ماكولو: "إن سهولة الاستخدام عبر سامسونج وغوغل يعتبر مجرد البداية، لاسيما وأننا نتطلع سوياً إلى تقديم تجربة منزلية أسلس وأسعد".



التعاون في هذا المجال يجعل منظومات الأجهزة أكثر انفتاحاً





▲ماركبنسون، رئيس SmartThings الولايات المتحدة في سامسونج، يشرح مدى الحماسة التي تبديها الشركة لاعتماد نظام Matter، ويقدم للحضور برنامج SmartThings Matter Early Access.



واصل مارك بنسون، رئيس SmartThings الولايات المتحدة في سامسونج شرح موضوع التشغيل البيني، مؤكداً على التزام سامسونج لدعم نظام Matter. وقال: "حرصاً منا على تسريع اعتماد Matter، قمنا بإنشاء برنامج SmartThings Matter Early Access، حيث نعمل مع كبرى الشركات المصنعة للأجهزة لضمان عمل أجهزتهم التي تدعم Matter بسلاسة مع SmartThings".

وأشار بنسون إلى أن منصات SmartThings و SmartThings Hub Core و SmartThings Cloudأصبحت جاهزة بالفعل لدعم هذا النظام. وأضاف: "إن الأمر برمته يتعلق بضمان تقديم إمكانية التشغيل البيني على الفور".



المساعد الافتراضيBixby ودوره المتزايد

صعد أنيل ياداف، رئيس Bixby Lab في قسم أبحاث سامسونج في الولايات المتحدة إلى المنصة،وناقشفي مداخلته المساعد الافتراض الصوتي المخصص لمنصةSmartThings بالصوت الفعلي في المنزل، بما في ذلك ميزته الجديدة الرائعة: Bixby Home Studio.

وقال ياداف في هذا الشأن: "عن طريق استخدام Bixby Home Studio، يمكنك إنشاء تجارب تغطي العديد من الأجهزة، والاستجابة بطريقة بديهية أكثر لأوامر المستخدم. وعلى سبيل المثال، إذا طلبت من Bixby تشغيل مكيف الهواء، يقوم هذا المساعد بالتحقق مما إذا كانت هناك أي نوافذ مفتوحة في المنزل، ويطلب منك إغلاقها، للمساعدة في توفير الطاقة".





▲يوضح أنيلياداف، خبير النظام الصوتي ورئيس مختبر Bixby، الدور المتطور للمنصة في المنزل، ويحتفل بإطلاق Bixby Home Studio.



ويكون هذا المساعد على استعداد لفعل كل شيء، بدءاً من وضع فيلمك المفضل التالي في قائمة الانتظار على تلفزيون سامسونج الذكي في منزلك، إلى تعزيز الأمان في هاتفك المحمول باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي على الجهاز،بعد أن أصبح Bixby أذكى وأقوى من أي وقت مضى.

الأمان والخصوصية بمستويات متميزة لمنزل متكامل





▲يؤكد شينبايك، المهندس الرئيسي لفريق الأمن في قسم تجارب الأجهزة المحمولة، على أهمية الأمان القوي والخصوصية الشخصية، كما يتضح من خلال العديد من الأنظمة، مثل Samsung Knox و Knox Matrix.



تقوم سامسونج بصياغة أكثر من مجرد تجربة منزلية مريحة ومتكاملة، إذ تعمل مع فرقها أيضاً على إنشاء تجربة آمنة، إلى جانب ما تمتاز به من سلاسة وخصوصية واستباقية.

وبعد حديث ياداف عن المساعد الافتراضي Bixby، ناقش شين بايك، المهندس الرئيسي لفريق الأمن في قسم تجارب الأجهزة المحمولة،مع الجمهور مدى حاجة الابتكارات المرموقة إلى مواكبة أعلى مستويات الأمن.

ومن خلال التزامها بمبادئ الأمن والخصوصية الثلاثة، وهي الشفافية والاختيار والحماية، عملت سامسونج بجد لتطوير منصات، مثل Samsung Knox. وأكد بايك في تعليقه على ذلك: "إن هذا الجانب سيظل مكوناً أساسياً في مختلف الأجهزة، بدءاً من الهاتفوحتى الثلاجة،لتبقى آمنة ومأمونة".

وتأتي المنصة الجديدة Knox Matrix على وجه الخصوص الآن، في طليعة الخطوط الأمامية لتوفير الحماية للعديد من الأجهزة.

وأوضح بايك أن "Knox Matrix تعد بمثابة البلوك تشين الخاصة بك، لاسيما وأن العديد من الأجهزة تشترك في بيانات الاعتماد، ما يحول منظومة الأجهزة إلى درع يحمي الجميع".

وبالتوازي مع هذه التطورات بطبيعة الحال، يبرز إصرار سامسونج لتقديم تجربة خصوصية وفق متطلبات الأشخاص، والتي يتم توفيرها من خلال لوحة معلومات الأمان والخصوصية الشاملة من سامسونج. وقال بايك: "نعتقد أنه يتعين عليك أن تتخذ قرارات بشأن كيفية إدارة معلوماتك وتخزينها".

منظومة المحتوى الأكثر حيوية

طرحسانغ كيم، نائب الرئيس الأول ورئيس المنتجات والتسويق في سامسونج للإلكترونيات أمريكا، رؤى مهمة حول شبكة الوسائط الواسعة لشركة سامسونج، والتي تغطي مجموعة من النجاحات التي تحققت في الآونة الأخيرة.





▲سانغ كيم، نائب الرئيس الأول ورئيس المنتجات والتسويق في سامسونج للإلكترونيات أمريكا، يقدم تقريراً موجزاً عن شبكة الوسائط المتنوعة وسريعة التوسع من سامسونج.



وتعتبر منصة Samsung Gaming Hub التي تم إطلاقها في يونيو، حلاً سحابياً شاملاً للألعاب، وتحقق ذلك بفضل الشراكات مع رواد الصناعة مثل Xbox.

ويتيح الحل الجديد للاعبين توصيل وحدات التحكم بأجهزة تلفزيون سامسونج، والوصول إلى جميع الألعاب التي يحبونها من دون الحاجة إلى وحدة تحكم أو كمبيوتر.

وهناك أيضاً Samsung TV Plus، منصة البث التلفزيوني والفيديو السريع التي أعيد إطلاقها هذا الصيف، وتنتشر الآن في 24 دولة وتتصل مع 465 مليون جهاز على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يتم تشغيلهالتدفق ثلاثة مليارات ساعة من قبل المستخدمين في نهاية العام الجاري 2022.

وبفضل الوصول الواسع والتكامل السلس لتحقيق الدخل وبيئة الإعلان المحسّنة لكل من العملاء والمستخدمين، يوفر البث المباشر من سامسونج أيضاً منصة مثالية للإعلانات المتميزة.

وقال كيم: "تستفيد الشركات المدرجة على قائمة "فورتشون 500" الآن من جميع أنحاء العالم من Samsung TV Plus، إلى جانب حلولنا الإعلانية التلفزيونية المتقدمة الأخرى للوصول إلى المستهلكين المهمين".

الانتشار العالمي لنظام "تيزين"Tizen





▲ يونغجاي كيم، نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس فريق البحث والتطوير في قسم الشاشات، يناقش مختلف الجوانب المتعلقة بنظام التشغيل "تيزين"، بدءاً من الانتشار العالمي لنظام التشغيل وحتى مجموعة التطبيقات المتزايدة.



بعد أن انتهى سانغ كيم من كلمته، صعد يونغجاي كيم، نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس فريق البحث والتطوير لقسم الشاشات إلى المنصة، للحديث عن "تيزين"، نظام التشغيل مفتوح المصدر من سامسونج، والمدعوم من لينوكس". واصطحب كيم الجمهور في رحلة استعرض خلالها مجموعة كبيرة ومتنوعة من التطورات في رحلة "تيزين"، والتي تعمل على تنمية قدراتهليغطي مجموعة واسعة من الاستخدامات والتطبيقات.

ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع رواد الألعاب، مثل Xbox و NVIDIA و Utomik، يساعد نظام "تيزين" Tizen في توفير تجربة ألعاب موحدة وغير منقطعة للمستخدمين مع Samsung Gaming Hub، مع ضمان الأداء الرائع وجودة الصورة، وفق ما أوضحه كيم.

وأضاف أن النظام يوفر عروضاً مرئية مذهلة،إلى جانب تكامل محفظة البلوك تشين مع أجهزة تلفزيون سامسونج للحصول على تجارب فنية منزلية أفضل،واستكشاف سوق الرموز غير قابلة للاستبدال بشكل بديهي، إلى جانب المساعدة من Smart Hubلتقديم أفضل عمليات البحث عن المحتوى والحصول منها على التوصيات.

وفي الوقت نفسه، تعمل Tizen Enterprise على تعزيز خيارات العرض واللافتات الخاصة بالشركاء التجاريين، بينما تهدف Tizen Everywhere إلى توسعةنطاق الترخيص، وتوفير النظام إلى المزيد من الدول.



وقال كيم: "منذ إطلاقه قبل عشر سنوات، أصبح "تيزين"Tizen الآن يعمل في أكثر من 330 مليون من أجهزة التلفزيونات والثلاجات وغيرها من الأجهزة الذكية. وسنواصل العمل في سامسونج لإنشاء تجارب تيزين التي تتحول وتتجاوز حدود الممكن في أذهان الكثيرين".





برنامج واجهة المستخدم One UI 5 وفلسفة "جالكسي، طريق حياتك"

بعد ذلك جاء دور سالي هيسون جيونغ، نائب رئيس مجموعة إطار البحث والتطوير في قسم تجارب الأجهزة المحمولة، واستعرضت في موضوعها لهذا اليوم أحدث قفزة للشركة في تجربة واجهة المستخدم: One UI 5.





▲سالي هيسون جيونغ، نائب رئيس مجموعة إطار البحث والتطوير في قسم تجارب الأجهزة المحمولة، تقدم One UI 5 التي تمثل المرحلة التالية من تطور واجهة المستخدم لدى سامسونج، وخلاصة فلسفة "جالكسي، طريق حياتك"



استهلت جيونغ كلمتها بالقول: "من على هذه المنصة قبل ثلاث سنوات، طرحت رؤيتنا لواجهة مستخدم واحدة لتكون جوهر تجربة جالاكسي. ويجسد برنامج One UI الآن فلسفة "جالكسي، طريق حياتك" من خلال تزويد المستخدمين بتجربة اتصال سهلة وبسيطة وتناسبك بشكل فريد".

ويمكن تقسيم تطورات تحديث واجهة المستخدم الجديدة إلى ثلاثة مجالات، وهي التخصيص والإنتاجية والإمكانية،وكشفت جيونغ عن مجموعة من الميزات الجديدة والمحسّنة. واشتمل التخصيص على تحسينات عميقة، مثل: "قفل الشاشة الديناميكي" Dynamic Lockscreen للهواتف الذكية، و Watch Face Studio لساعات جالكسي، والأوضاع والروتينات المصممة خصيصاً، بينما تكون وظائف الصحة والأمن أيضاً أكثر قابلية للتكيف. ويتضمن الجانب المتعلق بالإنتاجية "الاتصال بالنص مع المساعد الافتراضي "بيكسبي"Bixby Text Call، وتحسين الاتصال بين الهاتف والكمبيوتر الشخصي، وترقيات تعدد المهام، بما في ذلك تحسينات شريط المهام.

وشملت الاحتمالات تكامل واجهة One UI 5 مع أجهزة سامسونج القابلة للطي والوظائف ذات الصلة مثل Flex Mode.



نظرة عبر الأفق: الروبوتات والصحة في منازل الغد

كانت الكلمة الأخيرة قبل الخاتمة لسيباستيان سيونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم أبحاث سامسونج. ومع أن العديد من كلمات اليوم ركزت على التحسينات الأخيرة، رصد سيونغ ابتكارات الغد التي تهدف إلى دمج العالمين المادي والرقمي.



وقال سيونغ الذي قسّم عرضه التقديمي بين مستقبل الروبوتات في المنزل وطموحات سامسونغ للمساهمة في أبحاث الصحة والعافية: "أود دعوتكم للنظر نحو الأفق، حيث يكمن مستقبل نحلم به جميعاً، لم يتحقق حتى الآن.

وفي مجال الروبوتات المنزلية، ناقش سيونغ نجاح الشركة المستمر للتوصل إلى منزل مدعوم بالأجهزة المتقدمة المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مكنسة JetBot AI+ للكشف عن الأجسام، والنموذج الأولي لمساعد الروبوت اليدوي،والخطط المستقبلية لأحدث كود معالجة للذراع الروبوتية من سامسونج، والتي ستكون متوفرة قريباً على GitHub.





▲سيباستيان سيونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم أبحاث سامسونج، يناقش خطط الشركة المستقبلية،وتقنيات الروبوتات المتقدمة التي تدعم المنازل، وتبرز طموحات سامسونج في أبحاث الصحة.



وبالانتقال إلى موضوع الصحة، قدم سيونغ Samsung Health Stack، وهو عبارة عن مشروع مفتوح المصدر من سامسونج، ويهدف إلى تطوير أبحاث الصحة بشكل فعال. وقال سيونغ: "تعد هذه حزمة كاملة لتطوير البرنامج، وتطبيق محمول للمرضى، إلى جانب كونها بوابة للباحثين وقاعدة بيانات خلفية. وصممت هذه الأدوات مفتوحة المصدر لإنشاء أنظمة رقمية سهلة لإجراء البحوث في مجال الصحة".



الخاتمة: بناء مستقبل أكثر استدامة مع سامسونج

وبعد اختتام الكلمات، عاد جونغ هي هان إلى المسرح ليقدم كلمة أخيرة، ليلخص من خلالها التقنيات المعروضة في حزمة تطوير البرامج، وتحديد مسار مستقبل الشركة للابتكار.





▲عاد جونغ هي هان إلى المسرح بعد اختتام الكلمات، ليكشف عن الرؤية الاستباقية لمستقبل قائم على التقنيات المستدامة وصديقة للبيئة.

وأضاف: "أود التحدث عن المستقبل مرة أخرى. إنه مستقبل عزيز جداً على قلبي و لكوكبنا.

وأعتقد أننا جميعاً نتحمل مسؤولية للمساعدة في خلق مستقبل مستدام. إننا نقوم بذلك من خلال الاستدامة اليومية، إيماناً بأن كل مرحلة من دورة حياة المنتج يمكن أن تكون أكثر استدامة".

وقدم هان مجموعة من التزامات سامسونج بشأن الاستدامة وتوجيهات البحث البيئي، بما في ذلك مصادر المواد المسؤولة، وإعادة التدوير، والتخلص من النفايات، والطاقة المتجددة، والاستثمارات الطائلة من أجل خفض انبعاثات الكربون.

وقال هان: "بحلول العام 2027، سنوجه جميع عمليات منتجاتنا على الطاقة المتجددة"، واختتم اليوم بملاحظة متفائلة ولمحة عن مستقبل أسهل وأكثر سلاسة واتصالاً، والأهم من ذلك أكثر وعياً إزاء البيئة.

شاهد الفيديو أدناه لمتابعة التسجيل الكامل للكلمات التي ألقيت في مؤتمر مطوري سامسونج 2022: https://youtu.be/HZ-thVjowcw.







▲يستكشف الحاضرون أحدث منتجات سامسونج المعروضة في أكشاك الحدث

