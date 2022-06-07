سامسونج للإلكترونيات تلقي الضوء على المنتجات المنزلية المبتكرة في معرض "بيسبوك هوم 2022"

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة، عن عودة "بيسبوك هوم 2022"، المعرض العالمي السنوي الثاني الذي يسلط الضوء على أحدث الأجهزة المنزلية المبتكرة من سامسونج.

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ويتمحور حدث هذا العام حول ثلاثة مواضيع رئيسية تتعلق بالتوسع في الانتشار والتجربة ومدة الاستخدام.

وستلقي سامسونج المزيد الضوء على كيفية تعزيز الانتشار العالمي لبرنامج "بيسبوك"، وتجاوزه حدود المطبخ، وسبل توسعة نطاق تجارب الحياة، من خلال الراحة والمرونة، وطريقة عمل البرنامج من حيث إطالة دورة حياة الأجهزة، ما يتيح للعملاء الاستمتاع بالمنتجات المدرجة ضمن البرنامج لفترة أطول.



وقال كانغيوب لي، رئيس فريق المبيعات والتسويق لقسم الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "خلال مشاركتنا في نسخة العام الماضي من المعرض، كشفنا عن الأجهزة المنزلية التي توفر للعملاء فرص تخصيص وظائفها لتكون مرنة ومناسبة للحياة المتصلة مع الشبكة.

وفي معرض هذا العام، سنركز على إبراز توسع برنامج "بيسبوك" لتقديم تجارب جديدة للمستهلكين داخل المطبخ وخارجه، وضمان المزيد من الراحة المتصلة، والجهود التي نبذلها لتحقيق الاستدامة".



توسيع الانتشار



يتوسع نطاق انتشار برنامج "بيسبوك" من داخل جدران المنزل إلى العالم، ما يعني توفير الأجهزة المصممة حسب الطلب في أكثر من 50 دولة.

وستعمل سامسونج على توسعة مجموعة منتجاتها المصممة حسب الطلب لتشمل مختلف الاحتياجات المنزلية، مع طرح فئات منتجات مختلفة مجهزة بوظائف مطورة وخيارات ألوان جديدة.



وتهدف تصاميم "بسيبوك" المتطورة إلى إلهام المستهلكين لإنشاء منازل مخصصة تعكس أذواقهم والأبعاد الجمالية المتنوعة التي يفضلونها، بغض النظر عن مكان وجودهم.

ومع التوسع في نشر هذه الروح حول العالم، يسهم البرنامج في ترجمة هذه الرؤية.



توسيع التجربة



مع تحول التجارب المتصلة في المنزل من الإبداع والحداثة إلى التفاعلات اليومية، يعمل برنامج "بيسبوك" على تبسيط المنزل المتصل،وذلك من خلال الجمع بين ست خدمات منزلية ذكية معاً، وهي على وجه لتحديد: الطهي والطاقة والعناية بالملابس ورعاية الحيوانات الأليفة والاهتمام بالجو والعناية المنزلية.

وعند توظيف خدمة Family Hub المحدثة إلى جانب الذكاء الاصطناعي المحسّن، يمكن ضمان الراحة التلقائية في حياة المستخدمين.



زيادة صلاحية الاستخدام



بعد أن نجحت سامسونج في توسعة نطاق الانتشار والتجارب، تعمل الشركة أيضاً على التوصل إلى حلول مستدامة للمنتجات طوال دورة حياتها بالكامل، بدءاًمن تصميم المنتج وحتى التخلص منه.



ويمكنك الانضمام إلى سامسونج في جناحهابمعرض EuroCucina بمدينة ميلانو في مركز فييرا ميلانو للمعارض، لمعرفة المزيد عن مستجدات برنامج "بيسبوك هوم" هذا العام.

ويمكنك أيضاً متابعة حدث اليوم الإعلامي بتاريخ 7 يونيو في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المركزي لوسط أوروبا (23:00 بتوقيت كوريا/ 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وسيتم بث هذا الحدث على قناة سامسونج العالمية على اليوتيوب، وعبر غرفة أخبار سامسونج، وموقعها الإلكتروني Samsung.com.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Samsung.com وغرفة أخبار سامسونج.