سامسونج للإلكترونيات واللجنة الأولمبية الدولية تُطلقان مجتمع رقمي أولمبي جديد لباريس 2024 من خلال مبادرة "معاً من أجل المستقبل، نُمّكِن الناس"

استضافت شركة سامسونج للإلكترونيات، الشريك العالمي للهواتف الذكية للألعاب الأولمبية والبارالمبية، حدثاً مشتركاً مع اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بتاريخ 31 تموز في العاصمة الفرنسية باريس لإطلاق مبادرة استثنائية تحت عنوان "معاً من أجل المستقبل، نُمّكِن الناس".وأُقيم الحدث في SPOT24، وهي مساحة عرض متعددة الاستخدامات في باريس مخصصة لاستضافة فعاليات باريس 2024 الأولمبية والبارالمبية، بحضور عددٍ من أبرز الشخصيات على الصعيد الرياضي والإداري والفني، ومنهم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، والمدير العام لخدمات التلفزيون والتسويق في اللجنة الأولمبية الدولية آن صوفي فومار، ورئيس اللجنة البارالمبية (IPC) أندرو بارسونز، وواي إتش لي، رئيس مكتب التسويق العالمي بشركة سامسونج للإلكترونيات، وإيل كيونغ سونغ، رئيس مكتب سامسونج للإلكترونيات في أوروبا، ولوك أبالو، لاعب كرة اليد الفرنسي السابق الحائز على الميدالية الذهبية والفنان البصري البارع والمشارك في برنامج الفنانين الأولمبيين الذي ينظمه المتحف الأولمبي لباريس 2024.وسينضم لهذه المبادرة كسفراء عالميين كل من لاعب الكرة الطائرة السابق في فريق كوريا يون كونغ كيم، ولاعب التزلج على اللوح في فريق بريطانيا العظمى آندي ماكدونالد، والرياضية البارالمبية الأسترالية ماديسون دي روزاريو، وصانع المحتوى من المملكة المتحدة الذي يُعرف بـ"The Rapping Science Teacher" مات جرين. وسيساهم كلٌ منهم بنشاط في مشاركة المحتوى للترويج للحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وتم تطوير المبادرة من قِبَل شركة سامسونج واللجنة الأولمبية الدولية بهدف مساعدة المشجعين الأولمبيين والبارالمبيين في جميع أنحاء العالم على الاندماج والتفاعل مع الحركة الأولمبية، وينصب تركيزها بشكل خاص على الأجيال الشابة، حيث تم تصميم المجتمع الرقمي الجديد بهدف مساعدة المشاركين الشباب على "إيجاد الحلول وزيادة الحركة وإطلاق العنان للإبداع عن طريق التحلّي بروح القيم الأولمبية".وتشمل المبادرة ثلاث مبادرات فرعية تصبّ في مصلحة المجتمع، أولها برنامج "Solve Challenge" الذي يدمج الرياضة والروح الأولمبية مع برنامج "Solve for Tomorrow" من سامسونج، وهو برنامج مساهمة اجتماعية يركز على الشباب ويمكّنهم من تصميم حلول مبتكرة باستخدام الرياضة والتكنولوجيا لمعالجة أهم التحديات الاجتماعية المتوافقة مع أولويات "Olympism365" للجنة الأولمبية الدولية. أما المبادرة الثانية، فهي تحدي الحركة "Move Challenge"، والذي يشجع عشاق الألعاب في جميع أنحاء العالم على النهوض والمشي أكثر باستخدام الهاتف المحمول المحمول الذكي من سامسونج. وأخيراً، يقدم الحدث تحدي الإنشاء "Create Challenge"، الذي يتيح للمشاركين الإبداع في مجتمع الفنانين الرقميين المبتكرين من خلال جهاز سامسونج الذكي وقلم S Pen.وخلال حفل إطلاق مبادرة "معاً من أجل المستقبل، نُمّكِن الناس"، تم الإعلان عن 10 فرق تفوقت في برنامج "Solve for Tomorrow" من سامسونج، والذين سيشاركون كسفراء لهذه المبادرة الاستثنائية. وخلال فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، سيعرض السفراء الحلول المبتكرة التي قاموا بتطويرها لمواجهة التحديات الاجتماعية، وسيعملون على إشراك جماهير الألعاب الأولمبية في جميع أنحاء العالم. وسيتعاون السفراء أيضاً مع القائد الشاب للجنة الأولمبية الدولية، وسيشاركون في المبادرات المتنوعة التي ترعاها اللجنة، من أجل تعزيز الحلول المستدامة والفعالة لهذه التحديات.واستعرض السفراء خلال الحدث مجموعة متنوعة من مشاريعهم التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات المستقبلية الحقيقية، والتي شملت طرقاً لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، وحلول جديدة لتعزيز سلامة العمال في أماكن العمل.وقال نجان هوو كيم لي، عضو الفريق الأمريكي الذي طور حلاً للتنظيف البيئي يعتمد على الحشرات: "يمنح برنامج "Solve for Tomorrow" من سامسونج طلاب المدارس الثانوية الثقة والتمكين اللازمين لإحداث تغيير حقيقي في العالم. إنه لشرف كبير أن نشارك ونحظى بهذه الفرصة الثمينة لتقديم حلنا المساهم في بناء مستقبل أفضل لكوكبنا هنا في باريس 2024، جنباً إلى جنب مع نخبة من الرياضيين البارزين من كافة أنحاء العالم."وصرّح توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، قائلاً: "أنا معجب للغاية بالفرص التي وفّرها برنامج "Solve for Tomorrow" من سامسونج لمئات الآلاف من الشباب، بهدف تمكينهم نحو التطور كقادة المستقبل، وأنا أتطلع بشغف إلى رؤية مبتكري الغد وهم يتصدّون للتحديات المختلفة التي تواجه عالمنا. يشرّفني الانضمام إلى شريكنا العالمي سامسونج لمواصلة العمل معاً على دعم الشباب الموهوبين في مجالي الرياضة والتكنولوجيا من خلال مبادرة "معاً من أجل المستقبل، نُمّكِن الناس".وقال واي إتش لي، رئيس مكتب التسويق العالمي بشركة سامسونج للإلكترونيات: "يُعدّ هذا المشروع، وهو برنامجٌ يمنح الشباب فرصة المشاركة والتفاعل المباشر مع التجربة الأولمبية الغنية بتفاصيلها، ثمرةً رائعة لشراكتنا الطويلة الأمد مع اللجنة الأولمبية الدولية. سنواصل بشغف دعم الشباب ومساندتهم في مواجهة التحديات الجسورة والهادفة لتحقيق غدٍ أكثر إشراقاً."للحصول على المزيد من المعلومات حول مبادرة "معاً من أجل المستقبل، نُمّكِن الناس"، يرجى زيارة https://olympics.com/togetherfortomorrow