سامسونج ومايكروسوفت تتعاونان لتوفير تطبيق إكس بوكس على منصة ألعاب سامسونج

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة، الشركة الرائدة في تصنيع أجهزة التلفزيون في العالم على مدى 16 عاماً متتالية، عن انضمام "إكس بوكس" Xbox إلى منصة ألعاب سامسونج Samsung Gaming Hub، المتخصصة في اكتشاف بث الألعاب الجديدة المتوفرة على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية 2022، بما في ذلك QLED 8K و Neo QLED 4K و QLEDs و سلسلة الشاشات الذكية الجديدة 2022.

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وبذلك، ستصبح أول منصة تلفزيونية ذكية في العالم تستضيف تطبيق "إكس بوكس" على أجهزة التلفزيون الذكية.

ومن خلال هذه الشراكة، بات بإمكان مستخدمي هذه المنصة الآن بث أكثر من 100 لعبة عالية الجودة من خلال التطبيق ذاته، بما في ذلك الألعاب الشهيرة، مثل Halo Infinite و Forza Horizon 5.

ليس هذا فحسب، بل يمكنهم الاستمتاع بألعاب جديدة في اليوم الأول من إطلاق استوديوهات Xbox Game، والاستمتاع بالامتيازات الإبداعية الصادرة عن Bethesda Softworks والمزيد غيرها من الشركات العاملة في هذا المجال.



وتعد Samsung Gaming Hub المدعومة من نظام التشغيل "تيزين" Tizen، منصة جديدة لاكتشاف بث الألعاب،كما تجمع بين الأجهزة والبرامج لضمان تجربة أفضل للاعبين على تلفزيونات سامسونج الذكية 2022، ما يتيح للاعبين الوصول الفوري إلى الألعاب التي يحبونها من رواد شركاء المحتوى على مستوى الصناعة. وإضافة إلى تطبيق "إكس بوكس" الذي يقدم المئات من ألعابهم المفضلة عبر Xbox Game Pass، سيكون اللاعبون أيضاًقادرين على تجربة ألعاب مذهلة، مع خفض الوقت اللازم للدخول، والاستمتاع بالرسومات المرئية المذهلة، بفضل إدخال تحسينات الحركة المتقدمة وتقنية أداء اللعب عبر تلفزيون سامسونج الذكي 2022 وسلسلة الشاشات الذكية 2022.



وقال وون جين لي، رئيس فريق أعمال الخدمات في سامسونج للإلكترونيات:

"تعتبر "إكس بوكس" Xbox شريكاً أساسياًلسامسونج، كما أنها تشاركنا في رؤيتنا وتفانينا لتقديم تجربة بث راقية للألعاب،وإيصالها إلى كل ركن في المنزل. ويسعدنا ترسيخ شراكتنا معها من خلال إضافة تطبيقها إلى منصتنا، كي نتيح لمستخدمي أجهزتنا التلفزيونية الذكية إمكانية الوصول إلى مئات الألعاب منXbox Game Pass.

وسيكون بمقدور عملائنا الآن تشغيل ألعابهم المفضلة، بنفس القدر من السهولة عند مشاهدتهم الأحداث الرياضية الحية وبث الأفلام على أجهزة QLEDs و QLED من سامسونج.



من جهته، قال فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming: "نتطلع إلى توفير الألعاب الترفيهية الممتعة إلى كل شخص حول العالم، ويعدّ إتاحة تطبيق Xbox إلى أجهزة التلفزيون الذكية خطوة أخرى في تحويل رؤيتنا إلى حقيقة.

وهذا هو سبب حماستنا للدخول في شراكة مع سامسونج، الشركة العالمية الرائدة في مجال أجهزة التلفزيون، لتقديم Xbox للمزيد من اللاعبين.

لقد ساعدنا العمل مع سامسونج في إتاحة المزيد من فرص الوصول إلى الألعاب، والترحيب باللاعبين الجدد في هذا المجتمعالمزدهر من عالم الألعاب".



وتتضمن منصة Samsung Gaming Hub التي تم الكشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية2022، العديد من الشراكات مع خدمات بث الألعاب الرائدة، مثل NVIDIA GeForce NOW و Google Stadia و Utomik. ومع الإعلان اليوم عن هذه الشراكة الجديدة، أصبحت منصة التلفزيون الذكية الوحيدة التي توفر تطبيق Xbox.

وستكون منصة Samsung Gaming Hub متاحة في مناطق محددة حول العالم على طرازات العام 2022 من أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية، بدءاً من 30 يونيو ولاحقاً.



للمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة صفحة المنصة عبر الرابط: https://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/gaming-hub .







