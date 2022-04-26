سي أف أي ترحب بـ "بيب" جوارديولا كسفير عالمي لعلامتها التجارية

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة سي أف أي، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التداول عبر الإنترنت، عن شراكة جديدة مع أسطورة كرة القدم الإسباني بيب جوارديولا.

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وكونه من بين الشخصيات العالمية المؤثرةفي عالم كرة القدم، اختارت سي أف أي بيب جوارديولا، والذي يعتبره الكثيرون واحد من أعظم مدربي كرة القدم في التاريخ، ليكون السفير الجديد لعلامتها التجارية في العالم، مما يعزز مكانتها عالمياً ويمنح الشركة منصة أكبر للوصول الى جمهور أوسع نظرًا لإنجازات جوارديولا وجاذبيته، وشعبيته في جميع أنحاء العالم.



لمع اسم جوارديولا في عالم كرة القدم لأكثر من ثلاثة عقود. ويشمل سجل إنجازاته الطويلة فوزه بالدوري الإسباني ست مرات كلاعب، وثلاث مرات كمدرب فريق برشلونة؛ وفوزه بالبوندسليغا ثلاث مرات كمدرب فريق بايرن ميونيخ؛ وفوزه بالدوري الممتاز ثلاث مرات مع فريق مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا مرة كلاعب ومرتين كمدرب فريق برشلونة. هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والنجاحات تجسّد وتعبر بشكل مثالي ما تمثله مبادئ وقيم سي أف أي اليوم.



علّق هشام منصور وإدوارد فاخوري، المؤسسان والمديران التنفيذيان لمجموعة سي أف أي المالية، قائلان: "أردنا البحث عن وجه إعلاني مناسب للشركة. وجاء اختيار سي أف أي للسيد جوارديولا ثمرة بحث وتخطيط طويل.

ونعتبر أنّ الشراكة بين جوارديولا وسي أف أي هي خطوة مثالية ونحن على دراية بأن هذا التعاون سيسفر عن نتائج إيجابية منها إذكاء وعي الجمهور وتسليط الضوء على أهمية التداول، التوعية المالية وكيفية الوصول الى الأسواق العالمية. يتمتع السيد جوارديولا بجاذبية بارزة وشعبية عالمية، وقيم شخصية عالية، ويساعد هذا العامل الاستراتيجي سي أف أي في ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الشركات التي توفر خدمات التداول في العالم بأسره."



وقال السيد جوارديولا:"يسعدني جدًا أن أعلن عن شراكتي الجديدة مع سي أف أي، فهي علامة تجارية معروفة للجمهور، وموثوقة في عالم التداول عبر الإنترنت وتساعد عملائها في الوصول إلى الأسواق المالية من خلال تقديم خدمات متفوقة وظروف تنافسية جداً".

وأضاف: "يسعدني أن يقترن اسمي باسم مجموعة سي أف أي كما أتطلع إلى شراكة طويلة الأمد ومفيدة لكلا الطرفين من اجل تحقيق المزيد من النجاح".



بالإضافة إلى الشراكة مع السيد بيب جوارديولا، لسي أف أي شراكات بنّاءة أُخرى فهي الراعي الرسمي لفريق نيسان إي دامز فورمولا إي وهي أيضاً الراعي الرسمي لفريق كرة السلة الوطني للرجال في لبنان، والاتحاد الأردني لكرة السلة، والفريق الوطني الأردني لكرة السلة.