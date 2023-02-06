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الإثنين، 06-02-2023 12:40 م

شراكة بين كابيتال بنك و "ريالايز" لإطلاق منصة تسمح لموظفي الشركات بالحصول على جزء من رواتبهم المكتسبة قبل موعدها

Capital Bank x Ryalize- image


الوكيل الإخباري - أعلن كابيتال بنك وشركة ريالايز - أحد منصات التكنولوجيا المالية في سنغافورة - عن شراكتهما لإطلاق الخدمة الأولى من نوعها في السوق الأردني لصالح عملاء البنك من قطاع الشركات.
وبموجب هذه الشراكة، سيتيح كابيتال بنك لموظفي الشركات من عملاء البنك الحصول على جزء من رواتبهم المكتسبة مقدماً وقبل موعدها، حيث يعالج هذا الحل المالي الفريد، نقص السيولة لدى الأفراد، ويعزز بالتالي من قدرة البنك على  توفير خيارات سيولة مبتكرة ومستدامة لموظفي عملائه من قطاع الشركات.

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وقال مدير إدارة المعاملات المصرفية لمجموعة كابيتال بنك زيد الكردي: " متحمسون لشراكتنا مع ريالايز لتقديم حلول رقمية جديدة ومتطورة لعملائنا من قطاع الشركات، حيث ستسمح لنا هذه الشراكة بتنمية أعمالنا بشكل كبير وبناء روابط أقوى معهم، لتقديم أفضل تجربة مصرفية ممكنة.

وبما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها كابيتال بنك والتي تصب في مصلحة عملائه."
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ريالايز خالد الشكراني، عن سعادته بالإعلان عن هذه الشراكة وقال:"فخورون بشراكتنا مع كابيتال بنك حيث سندعم من خلال هذه الشراكة رؤيتهم المتمثلة في قيادة ودمج الحلول القائمة على التكنولوجيا في عمليات البنك الأساسية وخارجها، ونتطلع إلى دعمهم وعملائهم للوصول إلى السيولة المالية، مما يؤدي إلى اقتصاد أكثر تنظيما".


وأضاف الشكراني:"نسعى للشراكة مع البنوك التي تتقاطع استراتيجياتها مع توجهنا في التقدم للأمام والقدرة على التكيف مع الأسواق المتغيرة باستمرار. كما نهدف إلى عقد شراكات معالبنوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا خلال العامين المقبلين.”


 




 

 


 

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