شراكة بين "كوكاكولا الشرق الأوسط" وكوكا كولا إيتشيتشيك" مع تكية أم علي

الوكيل الإخباري - ينطلق "كرفان كوكاكولا" الشهير من جديد في هذا الشهر الفضيل، احتفالاً بشهر العطاء والتقوى والعرفان.

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ولن تنحصر فعاليات الكرفان بنشر البهجة والفرحفي مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية خلال وقت الإفطار فحسب، بل ستهدف كذلك إلى دعم مساعي المؤسّسة المحلية غير الربحيّة "تكية أم علي" لتوزيع 2.4 مليون وجبة إفطار ومشروبات كوكاكولا ضمن حصص غذائية مخصّصة للأسر المحتاجة.



وفي هذا الإطار، بادرت علامة "كوكاكولا"التجارية إلى استبدال ملصقاتها الموضوعة على العبوتين مقاس 1.2 لتر و2 لتر بملصقات أخرى مستوحاة من شهر الخير والإحسان، لتشجيع المستهلكين على التبرّع بوجبات إفطار للمحتاجين. فطوال شهر رمضان المبارك، يمكن للمستهلكين الذين يشترون أيّ من مشروبات "كوكاكولا" التبرّع بوجبات إفطار عبر المؤسّسة المحلية غير الربحيّة"تكية أم علي" باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على كلّ عبوة.

وتهدف هذه الحملة الاستثنائية التي أطلقتها "كوكاكولا" إلى تحفيز المستهلكين على الإسهام في توفير فرص متكافئة للجميع، لا لتناول وجبة الإفطار بعد الصوم فحسب، بل أيضاً للقضاء على الفروقات بين مختلف شرائح المجتمع خلال هذا الشهر المبارك.



وفي هذه المناسبة، قال أندرو باكنغهام، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "كوكاكولا" في منطقة الشرق الأوسط: "نواصل التأكيد على التزامنا بإحداث فرق إيجابي في المجتمعات التي نتواجد ونعمل فيها. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع شريكنا في تعبئة العبوات "سي سي آي"، يسرّنا جداً أن نجعل من شهر رمضان المباركهذا العام فرصة مميزة لنشر الفرح والسعادة في عمّان من خلال فعاليات كرفان كوكاكولا."



وأضاف قائلاً: "أشعر بفخر كبير حيال المساعي التي أطلقناها مؤخراً لتحويل عبواتنا إلى أداة تسهم بشكل ملحوظ في التحفيز على الخير والإحسان، من خلال ملصقاتنا الجديدة التي تشجّع أفراد المجتمع على الإسهام في القضاء على الفروقات بكافة أشكالها خلال شهر رمضان الكريم.ويسرّنا اليوم أن نطلق هذه الشراكة مع مؤسّسة "تكية أم علي"، لدعم جهودها الإنسانية الخيّرة."

وسوف تبادر كذلك شركة "كوكاكولا" و"تكية أم علي"إلى تنظيم ثلاثة مآدب إفطار كبرى للمحتاجين، حيث سيُتاح لأفراد المجتمعات المحلية الإفطار معاً ضمن أجواء من الفرح والمشاركة والألفة.



