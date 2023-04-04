الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: توفر دواء الاعصاب "تجريتول" في الأردن خلال أسابيع

50 % ارتفاع استهلاك اللحوم في الأردن خلال الأسبوع الأول من رمضان

أميركا تتعهد بمستويات عالية من شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

حماس: ما قام به الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة نكراء

صور وفيديو تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه

تعميم من المركزي لشركات الصرافة بشأن الحوالات المالية

فيديو- لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

بيان من مجلس الأمن يدعم الجهود المبذولة لوقف العنف باليمن

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في القدس والأقصى جريمة كبرى

الثلاثاء، 04-04-2023 03:59 م

شراكة بين "كوكاكولا الشرق الأوسط" وكوكا كولا إيتشيتشيك" مع تكية أم علي

Coca0cola 1


الوكيل الإخباري - ينطلق "كرفان كوكاكولا" الشهير من جديد في هذا الشهر الفضيل، احتفالاً بشهر العطاء والتقوى والعرفان.

اضافة اعلان

ولن تنحصر فعاليات الكرفان بنشر البهجة والفرحفي مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية خلال وقت الإفطار فحسب، بل ستهدف كذلك إلى دعم مساعي المؤسّسة المحلية غير الربحيّة "تكية أم علي" لتوزيع 2.4 مليون وجبة إفطار ومشروبات كوكاكولا ضمن حصص غذائية مخصّصة للأسر المحتاجة.


وفي هذا الإطار، بادرت علامة "كوكاكولا"التجارية إلى استبدال ملصقاتها الموضوعة على العبوتين مقاس 1.2 لتر و2 لتر بملصقات أخرى مستوحاة من شهر الخير والإحسان، لتشجيع المستهلكين على التبرّع بوجبات إفطار للمحتاجين. فطوال شهر رمضان المبارك، يمكن للمستهلكين الذين يشترون أيّ من مشروبات "كوكاكولا" التبرّع بوجبات إفطار عبر المؤسّسة المحلية غير الربحيّة"تكية أم علي" باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على كلّ عبوة.

وتهدف هذه الحملة الاستثنائية التي أطلقتها "كوكاكولا" إلى تحفيز المستهلكين على الإسهام في توفير فرص متكافئة للجميع، لا لتناول وجبة الإفطار بعد الصوم فحسب، بل أيضاً للقضاء على الفروقات بين مختلف شرائح المجتمع خلال هذا الشهر المبارك.


وفي هذه المناسبة، قال أندرو باكنغهام، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "كوكاكولا" في منطقة الشرق الأوسط: "نواصل التأكيد على التزامنا بإحداث فرق إيجابي في المجتمعات التي نتواجد ونعمل فيها. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع شريكنا في تعبئة العبوات "سي سي آي"، يسرّنا جداً أن نجعل من شهر رمضان المباركهذا العام فرصة مميزة لنشر الفرح والسعادة في عمّان من خلال فعاليات كرفان كوكاكولا."


وأضاف قائلاً: "أشعر بفخر كبير حيال المساعي التي أطلقناها مؤخراً لتحويل عبواتنا إلى أداة تسهم بشكل ملحوظ في التحفيز على الخير والإحسان، من خلال ملصقاتنا الجديدة التي تشجّع أفراد المجتمع على الإسهام في القضاء على الفروقات بكافة أشكالها خلال شهر رمضان الكريم.ويسرّنا اليوم أن نطلق هذه الشراكة مع مؤسّسة "تكية أم علي"، لدعم جهودها الإنسانية الخيّرة."
وسوف تبادر كذلك شركة "كوكاكولا" و"تكية أم علي"إلى تنظيم ثلاثة مآدب إفطار كبرى للمحتاجين، حيث سيُتاح لأفراد المجتمعات المحلية الإفطار معاً ضمن أجواء من الفرح والمشاركة والألفة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-04-05 at 9.15.32 AM

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تسهل التقارب والتواصل مع عروض رمضان المميزة على الهواتف الذكية

WhatsApp Image 2023-04-05 at 9.11.13 AM

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تفوز بالمركز الأول محلياً في المسابقة الدولية الثامنة عشرة للإلكترونيات الدقيقة وتتأهل للتصفيات العالمية

WhatsApp Image 2023-04-04 at 1.56.44 PM

الأردنية للطيران و بمناسبة الشهر الفضيل تعلن عن عرض خاص الى الشارقة ابتداءً من 115 دينار

DAA logo

بنك الإسكان يتبنى بيوت الزراعة المائية دعماً لجهود دار أبو عبد الله لتمكين المرأة

Lexus Ramadan Outdoor (4x3)

"تجربة رائعة" مع عروض رمضان الحصرية من المركزية لكزس

PHOTO-2023-03-01-14-10-44

كابيتال بنك يتبرع بـ40 سلة رمضانية لصالح أسر في محافظة المفرق

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-04-05 at 9.15.32 AM

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تسهل التقارب والتواصل مع عروض رمضان المميزة على الهواتف الذكية

Lexus Ramadan Outdoor (4x3)

"تجربة رائعة" مع عروض رمضان الحصرية من المركزية لكزس

PHOTO-2023-03-01-14-10-44

كابيتال بنك يتبرع بـ40 سلة رمضانية لصالح أسر في محافظة المفرق

WhatsApp Image 2023-03-29 at 3.29.19 PM

شركة حلول التنقل لتجارة المركبات الوكيل الوحيد لسيارات BYD في الأردن تطلق عروض شهر رمضان المبارك

WhatsApp Image 2023-03-29 at 2.13.59 PM

"المركزية ياماها" تستقبل الشهر الفضيل بعرض مميز على مجموعة واسعة من السكوترات والدراجات النارية

WhatsApp Image 2023-03-27 at 2.43.25 PM

كابيتال بنك بالتعاون مع متحف الأطفال يقيم حفل إفطار خيرياً للأيتام