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شركة البوتاس العربية تهنئ العائلة الهاشمية بولادة الأميرة إيمان الحسين

سمو ولي العهد مع الأميرة إيمان
سمو ولي العهد مع الأميرة إيمان




 

السبت، 03-08-2024 04:11 م
 الوكيل الإخباري - يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله، والملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، بولادة الأميرة إيمان الحسين، سائلين الله العلي القدير أن يحفظها بحفظه ويكلأها بعين رعايته.
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