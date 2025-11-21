زيلينسكي: كييف ستعمل مع واشنطن على خطة سلام دون الإضرار بمصالحها

06:56 م

الوكيل الإخباري- تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بالعمل على نحو سريع وبناء مع الولايات المتحدة على خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، لكنه قال، إنه لن يخون مصلحة بلاده الوطنية.





وحث في بيان مصور الأوكرانيين على البقاء متحدين في ما وصفه بإحدى أصعب اللحظات في تاريخ البلاد، مضيفا أنه يتوقع التعرض لمزيد من الضغوط السياسية خلال الأسبوع المقبل.