زيلينسكي: كييف ستعمل مع واشنطن على خطة سلام دون الإضرار بمصالحها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الجمعة، 21-11-2025 06:56 م
الوكيل الإخباري-   تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بالعمل على نحو سريع وبناء مع الولايات المتحدة على خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، لكنه قال، إنه لن يخون مصلحة بلاده الوطنية.اضافة اعلان


وحث في بيان مصور الأوكرانيين على البقاء متحدين في ما وصفه بإحدى أصعب اللحظات في تاريخ البلاد، مضيفا أنه يتوقع التعرض لمزيد من الضغوط السياسية خلال الأسبوع المقبل.
 
 
