البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

وأكد البرلمان في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، الجمعة، أن هذا التأييد الدولي الواسع يعكس تمسّك المجتمع الدولي بالشرعية الدولية، ورفضه للإجراءات غير القانونية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الضم، والاستعمار، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، موجها الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، ودعمت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد اليماحي، على أن اعتماد هذه القرارات يشكل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية الرامية لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين، ويمهد الطريق نحو تحرك دولي أكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال، وإحلال السلام العادل والدائم وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
كما أكد، استمرار البرلمان العربي في تحركاته البرلمانية والدبلوماسية الإقليمية والدولية؛ لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
-
أخبار متعلقة
-
شهيد و5 جرحى في غارتين إسرائيليتين جنوب لبنان
-
ترامب ينهي الحماية القانونية للمهاجرين الصوماليين في ولاية مينيسوتا
-
جنود زيلينسكي ينهبون المنازل والممتلكات في المناطق التي ينسحبون منها
-
من الهجوم عليه إلى الإشادة به.. ترامب يغير رأيه في ممداني بعد أول لقاء بينهما
-
ممداني يجدد أمام ترامب اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة ويتمسك بقرار اعتقال نتنياهو في نيويورك
-
غوتيريش يعلق على خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا
-
ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا
-
روسيا: أجرينا محادثات مع الصين بشأن الدفاع الصاروخي