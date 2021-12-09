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الوكيل الاخباري - استضافت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، وهي الذراع الهندسية التابع لشركة دبي لصناعات الطيران، ممثلة بفريق الإدارة التنفيذية العليا لديها، مؤخراً نخبة من الإعلاميين في إطار جولة ميدانية نفذتها في مرافقها الإدارية، وتلك العملياتية حيث تقوم بتقديم خدماتها الفنية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، والتي يحتضنها مقرها الكائن في مطار الملكة علياء الدولي.وخلال الجولة التي انبثقت من استراتيجية الشركة الهادفة للتواصل مع أعضاء القطاع الإعلامي ومنحهم تجربة معرفية تثري معلوماتهم حول الشركة والصناعة بشكل عام، فقد حرص فريق "جورامكو" على إطلاع الصحافيين الحاضرين على آخر المستجدات والتطورات التي شهدتها الشركة، فضلاً عن إطلاعهم على خططها المستقبلية المتضمنة خططها التوسعية الهادفة لاستيعاب الطلب ومواكبة الصناعة التي تشهد نمواً سريعاً على المستوى المحلي والدولي.هذا وقد شهد جدول أعمال الجولة زيارة لأكاديمية "جورامكو" المتخصصة بالتدريب المهني المعتمد دولياً في مجال صيانة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تهدف "جورامكو" من خلالها لرفد السوق بأجيال شابة مؤهلة وكفؤة من فنيي الطائرات المتمرسين والقادرين على مواءمة الطلب المتزايد في هذا المجال، وذلك عبر مجموعة الدورات الفنية قصيرة المدة والبرامج التدريبية التي يمتد كل منها لأربعة أعوام متتالية تغطي الشقين النظري والعملي. وتركز الأكاديمية على رفد الملتحقين بدوراتها وبرامجها بالمهارات المتقدمة والجديدة التي يتطلبها الانخراط في قطاع الطيران المتغير والمتطور باستمرار.وفي حديثه للإعلاميين خلال الجولة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، بالقول: "بصفتنا من الشركات التي تتمتع بمكانة متقدمة كشركة عالمية مستقلة في مجالنا مع خدمات فنية رفيعة المستوى، وكوننا نُعتبر شريكاً موثوقاً وخياراً مفضلاً لقاعدة عملائنا الواسعة من شركات الطيران العالمية، فإننا نسعى جاهدين لتقديم الحلول الأكثر تقدماً وكفاءةً، فضلاً عن الالتزام التام تجاه مواصلة النمو المستدام من خلال الاستثمار في كوادرنا المميزة. وإلى جانب ذلك، فإننا نلتزم أيضاً ومن خلال أكاديمية "جورامكو"، باستقطاب الطلاب الشغوفين في المملكة لتدريبهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل."