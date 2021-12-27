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الإثنين، 27-12-2021 12:24 م

خلال فعاليات معرضCES 2022

شركة هيونداي موتور تعلن عن رؤيتها لمستقبل التنقل الذكي باستخدام الروبوتات والميتافيرس

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الوكيل الاخباري - اعلنت شركة هيونداي موتور عن رؤيتها المستقبلية في مجال التنقل الذكي باستخدام تقنية الروبوتات والميتافيرس ضمن فعاليات معرض CES 2022، الذي يقام تحت شعار "توسيع نطاق الإبداع البشري".

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وسيتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة على هامش فعاليات المعرض بتاريخ 4 يناير 2022، في مركز مؤتمرات "ماندالاي باي" في الجناح 2F أوشنسايد D بمدينة لاس فيغاس، كما سيتم بث فعاليات المؤتمر مباشرة عبر قناة اليوتيوب التابعة لشركة هيونداي من خلال الرابط


وعلى مدار فترة المعرض، ستتناول هيونداي موتور مجموعة من الموضوعات الهامة حول تقنيات الروبوتات وكيفية توظيفها في إحداث نقلة نوعية نحو مستقبل التنقل، بما يتجاوز وسائل النقل التقليدية، وتحقيق تطلعات البشرية إلى حرية غير محدودة في الحركة والتنقل.


وتحت شعار "توسيع نطاق الإبداع البشري"، ستسلط الشركة الضوء على رؤيتها حول كيفية قيام الروبوتات بإتمام عناصر "ميتافيرس" من خلال ربط تقنيات الواقع الافتراضي بالحياة الواقعية، وبالتالي تجاوز كافة القيود المادية وإتاحة الحركة والتنقل بكل سهولة بغض النظر عن الزمان والمكان.


كما ستستعرض الشركة أيضاً منصة الوحدة الروبوتية الجديدة المعروفة باسم (Plug & Drive - PnD) والتي تندرج ضمن إطار المفهوم الجديد لتنقل الأشياء (MoT)، الذي يقدم نموذجاً متطوراً لنقل جميع الأجسام غير المتحركة والتقليدية خارج الحدود المجتمعية.


وسيحظى رواد معرض CES 2022 على تجربة استثنائية في جناح الشركة تُوضح مستويات التطوير والارتقاء بخدمات التنقل في العالم الحقيقي باستخدام الروبوتات، فضلاً عن تقديم لمحة عن مجتمع الروبوتات المستقبلي، الذي يتيح إمكانية التنقل بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي.


وستعرض الشركة أيضاً مجموعة منتجاتها من الروبوتات، بما في ذلك Mobile Eccentric Droid (MobED) الذي تم الكشف عنه مؤخراً، بالإضافة إلى Boston Dynamics 'Spot® وAtlasTM.

 

كما سيتم تقديم عروضاً متنوعة بواسطة الروبوتات، بالإضافة إلى برامج أداء الرقص في جناح شركة هيونداي موتور، الواقع في مركز مؤتمرات لاس فيجاس، القاعة الغربية رقم 5818، الذي يقام بالفترة من 5 إلى 8 يناير القادم.


 




 

 


 

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