بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

وقال بايدن في منشور على منصة إكس "أشيد بالرئيس ترامب وفريقه على عملهم لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار المتجدد".
من جانبه، كتب كلينتون على منصة إكس "يستحق الرئيس ترامب وإدارته وقطر وغيرهم من الأطراف الإقليمية تقديرا كبيرا لجهودهم في إبقاء الجميع منخرطين حتى التوصل إلى الاتفاق".
