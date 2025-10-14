بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة

08:31 ص

الوكيل الإخباري- أشاد الرئيسان الأميركيان الديمقراطيان السابقان جو بايدن وبيل كلينتون بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب لدوره في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة، في خطوة نادرة من الإشادة العابرة للحزبين تجاه رئيس جمهوري.





وقال بايدن في منشور على منصة إكس "أشيد بالرئيس ترامب وفريقه على عملهم لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار المتجدد".



من جانبه، كتب كلينتون على منصة إكس "يستحق الرئيس ترامب وإدارته وقطر وغيرهم من الأطراف الإقليمية تقديرا كبيرا لجهودهم في إبقاء الجميع منخرطين حتى التوصل إلى الاتفاق".