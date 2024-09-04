صندوق الحسين للإبداع والتفوق الراعي البلاتيني لجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2024

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان، ممثلة بمديرها العام السيدة نسرين قطامش، اتفاقيّة شراكة استراتيجية مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، ممثلا بمديره العام الدكتور علي ياغي. بموجب هذه الشراكة، سيقدّم الصندوق دعمه لجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2024 كراعٍ بلاتيني.

اضافة اعلان



وأوضحت السيدة قطامش أنّ الاستثمار في البحث العلمي والابتكار بات اليوم ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة السرطان بالعلم والمعرفة. وأشارت إلى أنّ تحقيق هذا الهدف يتطلّب توفير بيئة داعمة ومحفّزة للباحثين المتميّزين في العالم العربي، وهذا ما تحرص عليه جائزة الحسين لأبحاث السرطان.



من جهته، قال الدكتور ياغي، إن الصندوق دأب على دعم الابداع والتميز في جميع المجالات لاسيما المتعلقة بالأبحاث العلمية التي تسهم في تخفيف معاناة البشرية. وأكد أهمية الأبحاث المتعلقة بمرض السرطان وتطوير قاعدة بيانات حول المرض وأسباب الإصابة به ونمط حياة المصابين بما يمكن من تعزيز الوقاية وتحسين فرص النجاة منه.