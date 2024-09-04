صندوق الحسين للإبداع والتفوق الراعي البلاتيني لجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2024

وأوضحت السيدة قطامش أنّ الاستثمار في البحث العلمي والابتكار بات اليوم ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة السرطان بالعلم والمعرفة. وأشارت إلى أنّ تحقيق هذا الهدف يتطلّب توفير بيئة داعمة ومحفّزة للباحثين المتميّزين في العالم العربي، وهذا ما تحرص عليه جائزة الحسين لأبحاث السرطان.
من جهته، قال الدكتور ياغي، إن الصندوق دأب على دعم الابداع والتميز في جميع المجالات لاسيما المتعلقة بالأبحاث العلمية التي تسهم في تخفيف معاناة البشرية. وأكد أهمية الأبحاث المتعلقة بمرض السرطان وتطوير قاعدة بيانات حول المرض وأسباب الإصابة به ونمط حياة المصابين بما يمكن من تعزيز الوقاية وتحسين فرص النجاة منه.
وتعُدّ جائزة الحسين لأبحاث السرطان من أهم جوائز البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي، حيث تم إطلاقها عام 2020 بهدف تشجيع الباحثين والعلماء العرب على المشاركة في تطوير مستوى الأبحاث، من أجل التغلّب على مرض السّرطان بطرق علميّة متقدّمة.
يُذكر أنّ صندوق الحسين للإبداع والتفوق هو مؤسسة غير ربحية أسستها البنوك العاملة في المملكة عام 1999، ويشكل أحد أذرعه المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي، ويعمل الصندوق على دعم ورعاية المشاريع والبرامج التنموية في قطاعات مختلفة، ويرعى العديد من الجوائز في الأبحاث العلمية التطبيقية
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