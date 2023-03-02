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الخميس، 02-03-2023 01:53 م

طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يفوزون بالمركزين الأول والثالث في مسابقة نقابة المهندسين لمشاريع التخرج 2022

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الوكيل الإخباري - فاز طلبة كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة  في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا  بالمركزين الأول والثالث، في مسابقة مشاريع التخرج للعام 2022 الخاصة بنقابة المهندسين الأردنيين، في تخصص الهندسة الكهربائية على مستوى الجامعات الأردنية،  الهادفة إلى تحفيز طلبة الجامعات للإرتقاء بأفكارهم الإبداعية من خلال مشاريع تخرج تحاكي التطور العالمي في مجالات العلوم الهندسية.اضافة اعلان


وفاز بالمركز الأول مشروع "تصميم نظام إنترنت الأشياء لتخزين البيانات"، للطلبة ( طارق سعد الدين، لمى عدي، محمود هويدي، امجد شقيدف)، وبإشراف الأستاذ الدكتور عبدالله الزعبي. كما حصل على المركز الثالث مشروع  "نظام مراقبة وتشخيص حالة مريض عن بعد باستخدام إنترنت الأشياء" للطلبة ( اية ابو النصر، دانا طنوس، راما الخطيب)، و بإشراف  المهندس محمد طه.

وهنأت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء،  الفرق الفائزة ومشرفيهم على هذا الانجاز. مشيدة بهذا الفوز الذي يكرس تفوق الجامعة وريادتها، مؤكدة على دعم مشاركات الطلبة في كل الأنشطة والمسابقات التي تصقل مهاراتهم العلمية والعملية وتفتح أمامهم آفاق معرفية جديدة.

وأكد عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة الدكتور عصام قرالة إن رسالة الجامعة لا تقتصرُ على إيصال المعلومات والبيانات للطلبة، بل تتعداه إلى الاهتمام بأفكارهم الإبداعية وتحفيزهم لتواكب طبيعة المهارات المطلوبة في سوق العمل المتطور في المجال الهندسي.

 




 

 


 

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