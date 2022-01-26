طيران الإمارات تعتمد مختبر بيولاب الطبي لإجراء فحوصات كورونا مجاناً لمسافريها

الوكيل الاخباري - وقعت طيران الإمارات اتفاقية تعاون مع مختبر بيولاب الطبي لإجراء فحوصات كورونا مجاناً وبدون أي تكلفة إضافية للمسافرين على رحلاتها من الأردن إلى دبي، ما يسهل حركة السفر ويجعله أكثر سلاسة وراحة.

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وتهدف الاتفاقية إلىتسهيل الإجراءات المتبعة، في ظل استمرار جائحة كورونا، على المسافرين مع طيران الإمارات، والتخفيف من التكاليف وتلبية احتياجاتهم، وذلك من خلال تحمل تكاليف الفحوصات، واعتماد مختبر بيولاب الطبي بشكل حصري، لإجراء جميع فحوصات PCR للمسافرين.



وأكد الدكتور عميد عبدالنّور، المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي، بأن الاتفاقية تعتبر شراكة حقيقية في مجال تلبية متطلبات المسافرين والتخفيف من معاناة الإجراءات خلال السفر، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع طيران الإمارات لتغطية تكاليف فحوصات PCRوتقديمها للمسافرين مجاناً، وبأسرع وقت ودون الحاجة لدفع أي رسوم أو إضافات أخرى على أسعار التذاكر.



وأشارالدكتور عميد إلى أهمية تلك الخطوة الفريدة من نوعها،معرباً عن فخره بالدور الذي تلعبه طيران الإمارات في تسهيل سفرعملائها في جميع أنحاء العالم، وتوفير أفضل الخدمات وبأرقى المواصفات، مؤكداً بأن طيران الإمارات كانت رائدةً على مستوى العالم في اعتماد أفضل الممارسات والتطبيقات لإعادة تنشيط وتحفيز السفر، حيث تضع على رأس سلّم أولوياتها أهمية تطبيق أحدث تدابير الصحة والسلامة.



من جانبه، قال محمد لوتاه، مدير طيران الإمارات الإقليمي لمنطقة الأردن والضفة الغربية: "تجسد اتفاقيتنا مع بيولاب تجسيداً حقيقياً وعدنا لعملائنا بالتميّز الدائم، وذلك بتسهيل السفر مع راحة إضافية بإجراء اختبار PCRمجاناً قبل المغادرة مع شريك موثوق به. هذا عدا عن العروض السخية الأخرى المتمثّلة في إمكانية تغيير الحجوزات بدون رسوم إضافية والتغطية الطبية المجانية ضد كوفيد-19 لجميع العملاء. فنحن نعطي الأولوية للاختيار والمرونة ونعمل على تعزيز الثقة بطيران الإمارات لدى عملائنا في الأردن".



ويمكن لجميع العملاء الذين يحجزون للسفر مع طيران الإمارات من عمّان إلى دبي إجراء اختبار PCR مجاناً بعد حجز رحلتهم. ويحتاج العملاء إلى ملء نموذج عبر الإنترنت على https://emirates.biolab.jo/ لتلقي رمز QRوتقديمه لدى أي فرع من فروع مختبر بيولاب الطبي في المملكة لإجراء الاختبار مجاناً.



ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وفي الأردن، تتوزع فروع بيولاب العشرون في مناطق هامة ومختلفة من المملكة.

كما ينفرد بيولاب بكونه المختبر الوحيد في المنطقة الحاصل على الاعتمادية من أربعة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAPواللجنة المشتركة الدوليةJCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحيةHCAC.