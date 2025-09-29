فريق تويوتا جازو للسباقات يحطم الرقم القياسي ويفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي تشيلي

02:02 م

الوكيل الإخباري- احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بفوز قياسي في رالي تشيلي؛ حيث تصدّر سيباستيان أوجييه ومساعد فنسان لانديه السباق على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 التي تحمل الرقم 17، بينما حقق زميلهما إيلفن إيفانز ومساعده سكوت مارتن المركز الثاني على متن سيارة تويوتا جي آر يارس رالي1 التي تحمل الرقم 33.





ويُعدّ هذا الفوز رقم 103 لشركة تويوتا في بطولة العالم للراليات، وهو أكبر عدد انتصارات يحققه أي مُصنِّع في تاريخ البطولة، إلى جانب الرقم القياسي الذي حققته تويوتا بالفوز في المركزين الأول والثاني للمرة الثلاثين. وبهذا الإنجاز، وسّعت شركة تويوتا صدارتهـا لبطولة المُصنِّعين إلى 125 نقطة مع تبقّي ثلاث جولات على نهاية الموسم.



وبهذه المناسبة، علق آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات، قائلًا: "تهانينا سيباستيان وفنسان على فوزكما في رالي تشيلي. ومع اقترابنا من المراحل النهائية للموسم، أمنيتي الوحيدة أن يتمكن السائقون من الاستمتاع بالقيادة إلى أقصى حد. وإلى جميع أعضاء الفريق، واصلوا تجهيز السيارات بعناية كي يحقق السائقون ذلك. وإلى جميع السائقين، ابذلوا كل ما بوسعكم واستمتعوا بهذه الراليات الثلاثة الأخيرة. إنني متشوق حقًا لرؤيتكم جميعًا في المنافسات".



شهد رالي تشيلي، الذي أُقيم في منطقة بيوبيو، منافسةً قويةً وسط تغيّرات مستمرة في الطقس وصعوبة مسارات السباق؛ حيث أثر هطول الأمطار قبل المراحل الافتتاحية على جودة الطريق، مما منح إيفانز فرصة تصدر السباق مبكرًا قبل أن يتراجع مع تحسّن جفاف المسار، فيما استغل أوجييه الفرصة لتقليص الفارق. ومع استمرار تساقط الأمطار لاحقًا، استعاد إيفانز قوته قبل أن يردّ أوجييه بثلاثة انتصارات متتالية في المراحل، مستعيدًا تقدمه.



لم يفصل بين الفريقين سوى 6,3 ثانية قبل المراحل الختامية؛ حيث تقاسم السائقان السيطرة على مرحلة الاختبارات المبكرة، قبل أن يتقدم أوجييه بفارقٍ كبيرٍ في الجولة قبل الأخيرة، ليحسم السباق في مرحلة باور الأخيرة. وبهذا الفوز، حقق أوجييه فوزه السادس والستين في مسيرته، والثاني على التوالي في أمريكا الجنوبية، وحصد أعلى النقاط بعد تصدره مرحلتيْ سوبر صنداي وباور، ليتصدر بطولة السائقين برصيد 224 نقطة.



من جهته، قدم إيفانز ومساعده مارتن أداءً متوازنًا أنهيا به الرالي بفارق 11 ثانية فقط، محققيْن المركز الثاني في مرحلة سوبر صنداي، ما وضعهما على بعد نقطتيْن فقط من أوجييه في ترتيب بطولة السائقين.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



الجولة المقبلة هي رالي أوروبا الوسطى والجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للراليات 2025، والمقرر إقامتها خلال الفترة ما بين 16 و19 تشرين الأول؛ حيث سيعود المتسابقون إلى الطرقات الإسفلتية بعد سبع جولات من الطرقات المكسوة بالحصى. ويتميز هذا الرالي، الذي أُقيم لأول مرة عام 2023، بطرقات وعرة تمتد عبر ألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا