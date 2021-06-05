فريق جازو للسباقات يحتفي بالنصر بمركزين في رالي البرتغال وتويوتا تعزز تقدمها في ترتيب المُصنِّعين

الوكيل الاخباري - احتفل فريق "جازو للسباقات" بفوزه الثالث واعتلاء منصة التتويج بمركزين في أربعة سباقات شارك فيها للعام 2021 حتى الآن ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك بعد أن توج إلفين إيفانز مؤخراً بلقب رالي البرتغال على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 33، في حين احتل سيباستيان أوجييه المركز الثالث على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 1، ليواصل بدوره صدارة بطولة السائقين، بفارق نقطتين فقط أمام إيفانز، بينما عززت"تويوتا" تقدمها في ترتيب المُصنِّعين.

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قدم إيفانز أداءً متزناً وذكياً خلال الرالي مع مساعده السائق سكوت مارتن، محتلّاً الصدارة في نهاية ثالث أيام السباق والفوز بمرحلتين في صباح اليوم الرابع والأخير، ليختم السباق بالفوز بـ 6 مراحل، وينهي الرالي بفوزٍ مستحق بفارقٍ قدره 28.3 ثانية عن منافسه في المركز الثاني.





وبالنتيجة، حقق إيفانز فوزه الرابع خلال مسيرته في بطولة العالم للراليات، وثالث فوزٍ له منذ انضمامه إلى فريق جازو للسباقات في بداية العام 2020.



وتنتقل بطولة العالم للراليات إلى إيطاليا، حيث يقام رالي إيطاليا سردينيا خلال الفترة ما بين 3 -6 حزيران الجاري.

ويتميز الحدث الخامس في الموسم بمراحل سريعة، وطرقٍ ضيقةٍ رمليةٍ مكسوةٍ بالحصى.

ويتوقع أن يزيد الطقس الحار الضغوط على السياراتوإطاراتها، ويرفع مستوى التحدي القادم.