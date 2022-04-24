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الأحد، 24-04-2022 10:35 ص

فريق عطاء بنك الإسكان يشارك في برامج تكية أم علي التطوعية خلال شهر رمضان المبارك

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الوكيل الاخباري - شارك فريق عطاء بنك الإسكان في عدد من البرامج التطوعية التي تنفذها تكية أم علي طيلة شهر رمضان المبارك.

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وشملت البرامج التي قام فريق البنك بالمشاركة فيها؛ توزيع الطرود الغذائية الشهرية على الأسر المستفيدة من تكية أم علي في جميعة الأقصى في محافظة مادبا، كما شارك موظفو البنك بتحضير وتقديم وجبات الإفطار الساخنة للصائمين ضمن موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة.


ويرتبط بنك الإسكان وتكية أم علي بشراكة استراتيجية منذ سنوات طويلة، يسعى من خلالها البنك إلى تمكين تكية أم علي من تحقيق رؤيتها والمتمثلة في الوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع، حيث ينسجم هذا الهدف مع استراتيجية البنك المجتمعية الداعمة للعديد من المؤسسات الوطنية غيرالربحية.


ويعد فريق عطاء بنك الإسكان المكون من عدد من الموظفين  المتطوعين من الدعامات الأساسية لاستراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك، حيث تم تأسيسه لترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى أعضائه وتشجيعهم على المشاركة والانخراط في المبادرات الاجتماعية التي يدعمها البنك، إضافة إلى دوره في تعزيز الصورة  الإيجابية والمشرقة لبنك الإسكان كواحدة من أكبر المؤسسات المصرفية في المملكة التي تلتزم بدورها الوطني والمجتمعي المسؤول.


ومن الجدير بالذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 تهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري والمستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.

 




 

 


 

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