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فندق البوليفارد أرجان من روتانا وفندق عمّان روتانا يتعاونان مع مديرية السلط و وزارة التنمية الإجتماعية في تنظيم مبادرة "العودة إلى المدارس"

مبادرة "العودة إلى المدارس"
مبادرة "العودة إلى المدارس"
الأحد، 25-08-2024 05:28 م

الوكيل الإخباري-   في إطار التزامهما بالمسؤولية الإجتماعية، قام فندق البوليفارد أرجان من روتانا وفندق عمّان روتانا، بالتعاون مع مديرية السلط و وزارة التنمية الإجتماعية، بتنظيم مبادرة "العودة إلى المدارس" لدعم الأطفال المحتاجة في منطقة السلط. تهدف هذه المبادرة إلى توفير المستلزمات المدرسية الأساسية لـ 100 طفل من مختلف المدارس والجمعيات الخيرية في السلط، وذلك قبل انطلاقهم إلى عامهم الدراسي الجديد.

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وقد أعربت السيدة هالة مسعد نحاس، المدير العام لفندق البوليفارد أرجان من روتانا، عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة الهامة، مؤكدةً على إلتزام الفندق بدعم المجتمع المحلي، وخاصة الأطفال الذين هم مستقبل الأردن، والتخفيف عن ذويهم مادياً استعداداً للعام الدراسي الجديد.
 كما أكد السيد باتريس كورنيه، المدير العام لفندق عمّان روتانا، "تهدف مبادرتنا إلى تشجيع الأطفال على التسجيل في المدارس ومواصلة تعليمهم من خلال تحفيزهم ببداية سنة جديدة مميزة مليئة بالحيوية والنشاط".


يأمل فندق البوليفارد أرجان من روتانا وفندق عمّان روتانا أن تساهم هذه المبادرة في إدخال البهجة على قلوب الأطفال وأسرهم، وتوفير بيئة تعليمية مشجعة لهم لبدء العام الدراسي بروح إيجابية وعزيمة على النجاح.

 
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