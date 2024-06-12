فندق البوليفارد أرجان من روتانا يتعاون مع تكية أم علي لدعم الأسر المحتاجة في الأردن وقطاع غزة

الوكيل الإخباري - يفخر فندق البوليفارد أرجان من روتانا أن يعلن عن تضامنه مع تكية أم علي في التبرع بعدد من الاضاحي والتي سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة في الأردن وقطاع غزة في فلسطين، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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تعكس هذه المبادرة، التزام الفندق الثابت بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتفانيه في إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي يخدمها. تسلط الشراكة مع تكية أم علي، وهي منظمة خيرية مرموقة، الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه في توفير الدعم الغذائي المستدام وتخفيف الفقر في جميع أنحاء الأردن وقطاع غزة.



صرحت هالة مسعد نحاس، المدير العام لفندق البوليفارد أرجان من روتانا، بأن هذه المبادرة تعكس التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نخدمها ومعالجة انعدام الأمن الغذائي لأُسرنا الأردنية المحتاجة ولأهلنا في غزة.



من جهته شكر السيد سامر بلقر، مدير عام تكية أم علي، فندق البوليفارد أرجان من روتانا على دعمه لبرنامج الأضاحي وبرامج تكية أمم علي المختلفة قائلاُ " كل الشكر فندق البوليفارد أرجان من روتانا لدعمه المتواصل لمختلف برامج تكية أم علي ولحملة الأضاحي لهذا العام والتي سيتم تخصيص جزء من لحومها لأهلنا في قطاع غزة بالإضافة إلى توزيعها على الأسر المحتاجة في الأردن."



حول مجموعة روتانا



تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل.

وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم. ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.



تعمل تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي الشهري والمستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة. وتقدم الطرود الغذائية لهذه الأسر شهرياً طوال العام، حيث تحتوي كل طرد غذائي على مواد تلبي احتياجات الأسرة خلال الشهر.