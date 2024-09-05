فندق الريتز-كارلتون عمّان يتفوق في استطلاع قياس رضى الزبائن من بين 27 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

الوكيل الإخباري- تصدر فندق الريتز-كارلتون، عمّان نتائج استطلاع قياس رضى الزبائن المرموق في عالم الضيافة، وذلك تجسيداً للالتزام المستمر بتقديم خدمات فندقية ذات جودة عالية وتجارب استثنئاية من الرفاهية.

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وتصدر فندق الريتز-كارلتون، عمّان نتائج الاستطلاع متفوقاً على 27 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تشهد حضوراً جغرافياً لفنادق الريتز-كارلتون، ليضاف ذلك إلى الإنجاز المتحقق مؤخراً والمتمثل في حلول الفندق في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أبرز العلامات التجارية الفاخرة ما يعد ثمرة لجهود حثيثة ومستمرة لتحقيق التميز وتقديم أعلى معايير الضيافة للنزلاء والزبائن.



وأعرب المدير العام للفندق، طارق درباس عن فخره بهذا الإنجاز المتحقق على المستوى الإقليمي قائلاً :" يعد تصدرنا لنتائج استطلاع رضى الزبائن على المستوى الإقليمي تتويجاً للعمل المميز الذي يقوم به فريقنا لتقديم تجارب استثنائية لزبائننا، وهو الأمر الذي يقع في جوهر رؤيتنا وعلى رأس أولوياتنا".

وتعد القيادة المدعومة برؤية المدير العام لفندق الريتز-كارلتون، عمّان طارق درباس، حجر أساس في تعزيز سمعة الفندق كوجهة تحتفي بالتميز، وذلك من خلال نموذج يركز على تقدير جهود أعضاء الفريق ونشر ثقافة مبنية على الاحترام بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لتحقيق النجاح.



وأضاف درباس قائلاً:" في إطار مساعينا لنكون الخيار المفضل للزبائن، حرصنا على بناء ثقافة مؤسسية ترتكز على العمل الجماعي والتميّز بما ينسجم مع قيم علامتنا التجارية كي تكون كل لحظة يمضيها الزبائن في فندق الريتز-كارلتون، عمّان بمثابة تجربة متكاملة لا تنسى. وعلى طريق تحقيق ذلك، لا يدخر فريقنا جهداً لتقديم خدمات فندقية ذات جودة عالية مصحوبة بدعم مميز".



ويعزى هذا النجاح إلى الميزات المرتبطة بنموذج العمليات الذي يتبناه فندق الريتز-كارلتون والذي يركز على منح الأولوية للزبائن من خلال توظيف آرائهم بصورة استباقية والالتزام بمعايير التميز والضيافة الفاخرة ليعزز الفندق مكانته المتحققة.