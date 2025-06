فندق Signia by Hilton Amman يُعيّن وضاح الدباس كمدير تجاري لديه

11:01 ص

الوكيل الإخباري- أعلن فندق Signia by Hilton Amman عن تعيين وضاح الدباس مديراً تجارياً جديداً لديه، ليتولى قيادة الاستراتيجية التجارية للفندق ودعم مسيرة نموه، بالاستفادة من خبرته التي تزيد على 23 عاماً في قطاع الضيافة.





وقد جاء اختيار الدباس لشغل هذا المنصب بالنظر إلى سجله الحافل في قيادة الأقسام التجارية وتحقيق نتائج ملموسة؛ الأمر الذي تجلّى لدى عمله سابقاً في فندق Hilton Amman، حيث أسهم بدور محوري في وضع وتنفيذ استراتيجيات تجارية ناجحة. وقد كان الدباس قبل ذلك جزءاً من فرق عمل عدد من العلامات الفندقية العالمية والمحلية الرائدة، بما فيها مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وأكور، وهو ما وقف وراء اكتسابه الخبرة الواسعة التي يتمتع بها في الإدارة التجارية وإدارة المبيعات وتطوير الأعمال على مستوى مجموعة من الأسواق الحيوية.



ويتميّز الدباس بفكره الاستراتيجي، ونهجه الذي يستند فيه إلى تحقيق النتائج، مثبتاً باستمرار قدرته على تعزيز الإيرادات، وبناء العلاقات المثمرة والمستدامة مع العملاء، فضلاً عن قيادة فرق العمل ذات الأداء العالي. ومع فهمه العميق للأسواق الإقليمية والدولية، كان الدباس المرشح والخيار الأمثل لقيادة الجهود التجارية لفندق Signia by Hilton Amman، في ظل المشهد التنافسي المتسارع.



وفي تعليق له على هذا التعيين، قال المدير العام لفندق Signia by Hilton Amman، لوكا كروكو:"سعداء بانضمام الزميل وضاح الدباس لعائلتنا؛ حيث إن خبرته الواسعة وفهمه العميق للقطاع يجعلان من تعيينه إضافة نوعية وقيّمة لفريقنا القيادي، في الوقت الذي نواصل فيه الارتقاء بعلامتنا التجارية وتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا."



ومن جانبه، قال الدباس معلقاً على توليه مهام منصبه الجديد:"يشرفني الانضمام إلى فريق عمل فندق Signia by Hilton Amman في هذه المرحلة المهمة، متطلعاً للإسهام في تعزيز نجاح الفندق من خلال استراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة ضمن القطاع."



ومن خلال هذه الخطوة، سيواصل فندق Signia by Hilton Amman المضي قدماً في خططه الرامية لترسيخ مكانته كإحدى الوجهات الرائدة الفاخرة في المنطقة بمعايير رفيعة المستوى، وذلك بقيادة الدباس الذي سيضطلع بكل كفاءة واقتدار بدور أساسي في تحقيق الأهداف التجارية الطموحة للفندق وتعزيز حضوره التنافسي في السوقين المحلي والإقليمي.