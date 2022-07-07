"كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يعود في عام 2022 بمستوى عالمي

الوكيل الإخباري - يعود "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بحلّة جديدة في عام 2022، ليفتح مرة أخرى أبواب العالمية أمام أبطال قيادة أجهزة المحاكاة في المنطقة.

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تشهد السباقات الرقمية قفزة في شعبيتها والمستوى الاحترافي فيها حول العالم؛ حيث أصبحت جزءًا أساسيًا من نشاطات الاتحاد الدولي للسيارات، كما باتت جميع البطولات الفعلية العالمية تنظم بطولات رقمية موازية يتنافس فيها فرق وسائقون محترفون في قيادة أجهزة المحاكاة.



وبعد أن أُقيمت منافسات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" العام الماضي عقب انحسار تفشي جائحة فيروس كورونا، تعود البطولة الإقليمية هذا العام بمستوى تنظيمي واحترافي متقدم ومتطور بإشراف الأردنية لرياضة السيارات، التي ستكون الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للسيارات، وبتنظيم من "ديزيرت فوكس رايسينغ".



واستضافت العاصمة الأردنية عمّان نهائيات العام الماضي؛ حيث تنافس 22 سائقًا من 11 بلدًا على مدار يومين ضمن أجواء مشوّقة وحماسية أسفرت عن فوز اليافع سامي-جو أبي نخلة بكأس المركز الأول، فيما حلّ عز بُسطامي بالمركز الثاني وأكمل خالد المراغي ترتيب مراكز منصة التتويج بحلوله ثالثًا في السباق النهائي.



وسيتنافس سائقو أجهزة المحاكاة ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عامًا في تصفيات محلية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليتأهل أسرع السائقين وأقواهم إلى النهائيات التي ستُقام في العاصمة الأردنية عمّان في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال زيد بلقز، المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات: "نظمنا أول بطولة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الرقمية، وبعد النجاح اللافت الذي حققته البطولة على جميع الصُعد، نتطلع لعودة المنافسات مرة أخرى هذا العام، خاصة أنها ستطال شريحة أوسع من المشاركين وستكون ذات هيكلية تنظيمية وتأهيلية متطورة".



وأضاف: "لفتنا في الأردنية لرياضة السيارات المستوى التنافسي الذي يتمتع به الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا النوع من السباقات التي باتت لها مكانتها وشعبيتها المتنامية في العالم، وبرهنوا بالفعل على وجود مواهب لا يُستهان بها وقادرة على أن تنافس في أرقى المستويات العالمية، وهذا يؤكد على الازدهار الذي تشهده رياضة المحركات في المنطقة".

وختم حديثه بالقول: "لا شك أن الأشهر المقبلة ستكون مليئة بالحماس والمنافسات ولا يسعنا الانتظار لمعرفة من سيتأهل للنهائيات، ونتمنى التوفيق للجميع".



ويُنتظر أن يُعلن عن الروزنامة النهائية لتصفيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بالإضافة إلى قائمة البلدان المشاركة فيها خلال الأيام القليلة المُقبلة.