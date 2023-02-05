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الأحد، 05-02-2023 11:17 ص

كابيتال بنك يدعم 40 عائلة ضمن برنامج "تشتية" التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

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الوكيل الإخباري - أعلن كابيتال بنك عن دعمه لبرنامج "تشتية" التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال تقديم كوبونات محروقات ومواد غذائية لـ 40 أسرة أردنية عفيفة للمساهمة في تخفيف ومجابهة الأعباء التي تواجههم، خصوصاً تلك الناجمة عن فصل الشتاء.

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ويأتي دعم كابيتال بنك لهذا البرنامج حرصاً منه على تعزيز روابط النسيج الاجتماعي وزيادة مستويات الحماية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً في المجتمع والمساهمة في برامج الإغاثة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك انطلاقاً من مواطنته الصالحة ودوره المجتمعي المسؤول الذي تكرسه استراتيجيته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تتمحور حول اختيار ركائز تخدم القطاعات الأكثر حاجة للدعم بمنظور البنك وبما يتماشى مع أهدافه.
ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بحسب نموذج عمل يعتمد على إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بالقطاعات المستهدفة من جهة، وعن طريق تفعيل دور الموظفين التطوعي والاستعانة بهم كمورد مهم يصب في خدمة رسالة البنك للمسؤولية الاجتماعية من جهة أخرى.


ويقوم برنامج تشتية التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، على توزيع مساعدات لنحو 450 أسرة أردنية عفيفة في محافظات الجنوب، الكرك، ومعان والطفيلة، كونها تحتوي على معدلات عالية من نسب الفقر على مستوى المملكة ومع التدهور الاقتصادي والآثار السلبية الناجمة عن ازمة كورونا.

كما تشهد هذه المحافظات انخفاضاً شديداً على درجات الحرارة وموجات شديدة من البرد القارس خلال فصل الشتاء.


 




 

 


 

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