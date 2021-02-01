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الإثنين، 01-02-2021 01:50 م

كابيتال بنك يطلق برنامج "ابتكر مع كابيتال" لتطوير مهارات الطلبة والخريجين

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الوكيل الاخباري - أطلق كابيتال بنك– البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة لقطاع الشركات والأفراد- مؤخراً، برنامج "ابتكر مع كابيتال" التدريبي المتخصص لتمكين الطلاب والخريجين الجدد من تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة العملية في مجالات متخصصة بالصناعة المصرفية الحديثة، وإعدادهم للعمل في القطاع المصرفي.

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ويأتي إطلاق كابيتال بنك لهذا البرنامج الجديد والمبتكر، التزاما باستراتيجية البنك الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تولي قطاعات الشباب والتعليم العالي والبحث العلمي جلّ عنايتها.


ويستهدف برنامج "ابتكر مع كابيتال" طلبة السنة الرابعة والخريجين الجدد المتميزين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات،التسويق الرقمي،تحليل البيانات، والهندسة الصناعية، وذلك بهدف صقل مهاراتهم وتطويرها.

 

وسيحصل الملتحقون بالبرنامج على الفرصة للعمل جنباً الى جنب مع مجموعة من كوادر البنك المختصين في عدة مجالات مختلفة. 


وأفادت رئيس إدارة الموارد البشرية في كابيتال بنك، هيا أبو عطا"سعداء بإطلاق هذا البرنامج الذي نهيئ من خلاله الطلبة على تطوير معرفتهم وتعزيزها في جوّ عملي ومبتكر، وعبر هذا البرنامج نوفر لعشرات الطلبة سنوياً فرص تدريب مدفوعة الأجر ضمن إدارات وأقسام كابيتال بنك التي تقدم لهم خبرات نوعية وعملية معمّقة تؤهلهم لسوق العمل في المستقبل".

 

وقد صمم هذا البرنامج بشكل رئيسي لمساعدة الطلبة على تحقيق طموحاتهم المهنية وتعزيز مخرجات التعليم في القطاعات المستهدفة وبما يسهم في جاهزية تامة للطلاب للالتحاق في مساراتهم المهنية مستقبلاً".


بالتعاون مع عدد من الجامعات الأردنية المتميزة،سيبدأ كابيتال بنك، باستقبال طلبات الانضمام للبرنامج مطلع شهر شباط ، ضمن شروط ومتطلبات خاصة بكافة المساقات التدريبية.


 




 

 


 

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