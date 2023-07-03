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الإثنين، 03-07-2023 01:48 م

كارفور تحتفي بـ 16 عاماً من الريادة في مجال الاستدامة

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الوكيل الإخباري - بمناسبة اليوم العالمي للتخلص من الأكياس البلاستيكية، تواصل كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، التزامها وتعهدها بتوفير مستقبل أكثر استدامة من خلال تعزيز جهودها عبر مختلف عملياتها، وذلك امتداداً لمسيرتها وإنجازاتها المتواصلة على مدى 16 عاماً لبناء مستقبل مستدام.

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وتقيم كارفور بالتزامن مع هذه المناسبة في متاجر محددة في الأردن سلسلة من الأنشطة والمبادرات من أجل تسليط الضوء على الاستدامة، بما في ذلك خصومات تصل لـ50% على الأكياس المستدامة.

وكانت كارفور، العلامة التجارية الأولى التي اعتمدت أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك منذ العام 2007، منفذة في الأردن برنامجاً تحفيزياً لعملائها لتشجيعهم على استخدام أكياس التسوق المستدامة؛ بحيث يحصل العملاء في المملكة على عشرة قروش مقابل كل عملية شراء يستخدمون بها الأكياس المستدامة بدلاً عن الأكياس البلاستيكية.

 

وفي العام 2019، تعهدت كارفور بالتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2025.

وفي إطار هذه الجهود، نجحت كارفور في التخلص التدريجي من بيع أدوات الطعام البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في خمس دول في عام 2022 وهي: جورجيا، وكينيا، وعُمان، وباكستان، وقطر، وأوزبكستان، مع خطط لزيادة هذا العدد ليشمل عشرة دول بحلول نهاية العام.

وقال المدير الإقليمي لكارفور الأردن، نجيب حداد:"في كارفور، تمثل الاستدامة أولوية كبيرة لنا، وتندرج في صلب رؤيتنا واستراتيجيتنا منذ عقود.

 

وتمثل إنجازاتنا في هذا المجال دلالة واضحة على التزامنا الراسخ بقيادة ودفع مسيرة التحول والتغيير وتحقيق التأثير الإيجابي المنشود. ونحن على ثقة تامة من أن تطلعاتنا المستقبلية وحرصنا على وضع وإرساء معايير عالية لعملياتنا وإقامة شراكات هادفة وتحقيق المشاركة المجتمعية والتفاعل والتواصل، سيمكننا من مواصلة السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات وتنفيذ أعمال أكثر استدامة من أجل مستقبل الأجيال القادمة."

وتلتزم متاجر وفروع كارفورالـ50، بإحداث فرق جوهري وملموس في المجتمعات التي تتواجد فيها فيما يتعلق بالحد من التلوث البلاستيكي.
وتجدد كارفور التأكيد على التزامها بمواصلة جهودها ووضع وإرساء معايير عالية لأعمال مستدامة تتسم بالمسؤولية وبالاكتفاء الذاتي، تشمل جميع فروعها وعملياتها في كافة أرجاء المنطقة، الأمر الذي يعزز مكانتها والنجاحات والإنجازات التي حققتها طوال مسيرتها.

 




 

 


 

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