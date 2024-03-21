"كريم" تتيح لعملائها في الأردن فرصة المساهمة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كريم عن إطلاق عدد من المبادرات خلال شهر رمضان المبارك، مما يتيح لعملائها فرصة المساهمة المجتمعية في جميع أنحاء المملكة. وفي خطوة لتعزيز الدعم المجتمعي، تقدم كريم خدمة Ramadan الجديدة للتنقل، حيث سيتمكن العملاء من إضافة دينار واحد إلى كل رحلة يقومون بها، وسيتم مطابقة هذا المبلغ من قِبل كريم والتبرع به إلى تكية أم علي لتوفير وجبات رمضانية للمحتاجين.

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وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام كريم المستمر نحو المساهمة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية. وسوف يتم جمع التبرعات من خلال خدمة Ramadan لبرنامج "موائد الرّحمن" والذي يقدم حوالي 4,000 وجبة إفطار يومياً طوال الشهر الفضيل في جميع أنحاء المملكة.



وبالإضافة الى إطلاق خدمة Ramadan للتنقل، تتيح كريم في الأردن أيضًا خيار التبرع مع كل طلبية توصيل طعام من مجموعة مختارة من المطاعم. تُدعى هذه المبادرة "طبق لك وطبق لغيرك"، وتقدم خيارات التبرع بمبالغ مالية قدرها دينار، دينارين أو ثلاث دنانير. حيث ستذهب التبرعات التي يتم جمعها من خلال هذه المبادرة أيضاً إلى تكية أم علي، مما سيساهم في دعم جهودهم في توفير الوجبات للمحتاجين خلال شهر رمضان.



وتعليقاً على هذا الإعلان، قال أنطونيو الأسمر - مدير عام "كريم رايدز" في الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت والمغرب: "نحتفي في كريم بحلول الشهر الفضيل مع المجتمع الأردني، ونحن فخورون بتقديم خيار التنقل الجديد في رمضان والذي سيتيح للجميع مد يد العون للمحتاجين من خلال كل رحلة على تطبيق كريم خلال الشهر المبارك، حيث سيكون للعملاء الخيار للمساهمة في ترك أثراً إيجابياً في مجتمعنا."



"وتُؤكد شراكتنا مع تكية أم علي التزامنا المستمر بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية التي نكون جزءاً منها في جميع أنحاء المنطقة، وتعكس التزامنا بتحسين الحياة اليومية وتعزيز روح العطاء خلال شهر رمضان."



ومن جهته شكر سامر بلقر مدير عام "تكية أم علي" كريم لإيمانهم بالدور الذي تقوم به تكية أم علي المتمثل بالوصول إلى الأسر العفيفة

في مختلف مناطق المملكة وتوفير العيش الكريم لها.



ومن الجدير بالذكر بأن تكية أم علي تقوم بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في كافة ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.



منذ انطلاقها في الأردن، كان لشركة كريم دوراً رئيسياً في تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع، وتواصل الشركة بإكمال دورها من خلال عدد من المبادرات خلال الشهر الفضيل. وتتوفر الآن كلاً من خدمة Ramadan الجديدة للتنقل ومبادرة "طبق لك وطبق لغيرك" من خلال تطبيق كريم في الأردن، وبذلك سيتمكن مستخدمو التطبيق من مد يد العون لدعم مجتمعهم عند التنقل أو طلب الطعام طوال الشهر الكريم. كما تستضيف كريم فعاليات إفطار رمضانية طوال الشهر للكباتن من مختلف مناطق المملكة، ويشارك الزملاء أيضًا في جهود تعبئة وتوزيع الوجبات.