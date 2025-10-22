محاولة قتل صرصور تنتهي بمأساة.. شابة كورية تواجه تهمة القتل

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية عن فتح تحقيق مع امرأة في العشرينيات من عمرها، تسببت في اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني بمدينة أوسان، أثناء محاولتها قتل صرصور باستخدام قدّاحة وعبوة رذاذ قابلة للاشتعال.

اضافة اعلان



امتد الحريق سريعًا بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال، ما أدى إلى وفاة امرأة صينية تبلغ من العمر 30 عامًا، سقطت من نافذتها أثناء محاولتها الهروب من الطابق الخامس، بعد أن عجزت عن استخدام السلالم بسبب الدخان الكثيف. وتمكن الزوجان من تسليم طفلهما البالغ من العمر شهرين إلى جارٍ قبل محاولة الهروب.



أسفر الحادث أيضًا عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين جراء استنشاق الدخان، فيما يضم المبنى 32 وحدة سكنية، إلى جانب محلات تجارية في الطابق الأرضي.



وتدرس الشرطة توجيه تهم الإهمال والتسبب في الوفاة للمرأة، وتسعى لإصدار أمر توقيف بحقها، وفق ما نقلته شبكة BBC.



تجدر الإشارة إلى أن استخدام اللهب المباشر لقتل الصراصير أصبح ظاهرة متكررة، وسبق أن تسبب في حوادث مماثلة في دول مثل أستراليا.