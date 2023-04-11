كيا تحافظ على مرتبتها الأولى في دراسة الاعتمادية السنوية من مركز دراسة جيه دي باور كأفضل علامة تجارية جماهيرية للعام الثالث على التوالي وتحصد ثلاث جوائز

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، عن إنجاز جديد حققته علامة كيا التجارية، وذلك إثر تصنيفها للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى ضمن العلامات التجارية الجماهيرية والأكثر موثوقية، ضمن دراسة الاعتمادية لعام 2023، والتي يجريها مركز دراسة جيه دي باور الأمريكي البحثي المرموق.

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وإلى جانب هذا التصنيف المتقدم، فقد نالت 3 فئات من سيارات كيا جوائز الدراسة، وهي كيا فورتي المعروفة أيضاً باسم كيا سيراتو في منطقة الشرق الأوسط، و ذلكعن فئة أفضل سيارة مدمجة، وكيا سبورتاج عن فئة أفضل سيارة دفع رباعي رياضية مدمجة متعددة الأغراض.



وكانت هذه التصنيفات قد جاءت بناء على تقارير مالكي السيارات في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، محل الدراسة، والذين أبلغوا عن التجربة المميزة لسيارات كيا والعدد الأقل من المشكلات خلال الـ12 شهراً الماضية بعد 3 سنوات من امتلاكهم لسيارات كيا لكل 100 مركبة. وقد أجريت الدراسة على نحو 30062 مستخدم، كما اختبرت مدى قوة أداء سيارات طراز عام 2020 من حيث الجودة واستبدال المكونات والطلب، مغطية 184 مجالاً من مجالات المشاكل عبر 9 فئات رئيسية للسيارات.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، محمد عليّان: "سعداء بقدرة علامة كيا التي نفخر بتمثيلها في المملكة على البرهنة من جديد على موثوقيتها على مستوى العالم، والتي تتكلل للعام الثالث على التوالي بتصنيفات وجوائز مرموقة من قبل مركز دراسة جيه دي باور الأميركي، وهو ما يؤكد على التزام الشركة الأم بتقديم منتجات يمكن الاعتماد عليها لتكون شريك التنقل للحياة اليومية، وذلك بموجب عملية تطويرية ترتكز على الاستماع لآراء الزبائن والمستهلكين والاستجابة لها."



وشدد عليّان على أن كيا الأردن وإكمالاً للتجربة التي لا تضاهى التي تقدمها سيارات كيا لمستخدميها في المملكة، تحرص على رفدهم بأفضل خدمات الزبائن في مختلف المراحل ضمن معرض ومركز صيانة "كيا تاون"، الذي تم افتتاحه أواخر العام الماضي 2022، والذي يعد أكبر معارض "كيا" على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات على مستوى المملكة.



ويشار إلى أن "كيا تاون" يتألف من معرض سيارات "كيا"، وصالة لاستقبال زبائن الصيانة وقطع الغيار، وقسم لإصلاح هياكل سيارات كيا بأنواعها، ومنطقة لتسليم السيارات، وطابق للتفاعل مع علامة "كيا"، وهو الذي يشتمل على مقهى BLK ومنطقة ألعاب مخصصة لأطفال الزبائن وأكاديمية تدريبية لتعليمهم قواعد القيادة، فضلاً عن مسرح مزود بأحدث أجهزة العرض التي تلبي احتياجات القطاع المؤسسي في مجال عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وأقسام إدارة الشركة المختلفة، ومقر أكاديمية "كيا" التدريبية، مع مواقف لاصطفاف سيارات الموظفين والزبائن.



ويعد مركز جيه دي باور، شركة أبحاث تسويقية عالمية تحلل آراء العملاء بشأن المنتجات والخدمات عبر العديد من الصناعات المختلفة، بما في ذلك السيارات وبطاقات الائتمان والتأمين؛ حيث يعمل فريق خبراء الشركة على ترجمة هذه المعلومات إلى تقارير تبيعها لعملاء من الشركات، واستطلاعات ودراسات مجانية تنشرها للمستهلكين، وتعد صناعة السيارات هي الصناعة الأكثر شهرة التي تعمل تختص بها شركة جيه دي باور.







