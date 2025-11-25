افتتاح معرض للحرف اليدوية بضاحية الأمير الحسن

وتجول مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات الذي افتتح المعرض مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على أقسام المعرض الذي يستمر 3 أيام، ويضم منتجات الأعمال الحرفية والإبداعية، والمخللات والزيتون، والمنتجات الغذائية المنزلية.
وتشرف الوزارة على المركز الذي تأسس عام 2001 ويعمل على تدريب وتأهيل الأردنيات وتعزيز الإنتاجية، فضلا عن تنمية الوعي بالاعتماد على الذات عبر المشاريع الصغيرة.
