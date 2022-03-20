كيف تحافظ هواوي على ريادة ابتكارات القطاع المتطوّر مع هاتف HUAWEI P50 Pro المتوفر حاليًا في الأردن؟

الوكيل الاخباري - تُعدّ هواوي إحدى الشركات الأعلى إنتاجًا في صناعة الهواتف الذكية. فبحلول نهاية عام 2020، كان هناك أكثر من مليار جهاز هواوي متصل حول العالم، وتجاوز عدد مستخدمي الهواتف الذكية من هواوي 730 مليون مستخدم في ذلك الوقت.

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يختار العملاء أجهزة هواوي بسبب ابتكاراتها المستمرة التي تحل مشاكل المستخدم، والتزامها بتقديم أكثر المنتجات ثورية للسوق؛ إذ تركز هواوي باستمرار على تطوير التقنيات الحديثة لتبقى في القمة.

ففي عام 2020، بلغت نفقات البحث والتطوير في الشركة 15.9% من إجمالي الإيرادات، وخُصِّص لهذه الغاية 105 آلاف موظف؛ أي ما نسبته 53.4% من إجمالي القوى العاملة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة واحدة من أكبر محافظ براءات الاختراع في العالم.



تُظهر الهواتف الذكية الرائدة من هواوي مهارة الشركة في تقديم الميزات الأكثر تقدمًا؛ من حيث الكاميرات والأداء والتصميم. ومن بين هواتف هواوي الذكية، تشتهر سلسة P بامتلاكها ميزات رائعة للكاميرات.

على مر السنين، صممت هواوي هواتف ذكية من سلسلة P مع تحسينات مستمرة في قدرات الكاميرا مثل أول مستشعر RGBW بأربعة ألوان، ونظام الكاميرا المزدوج أحادي اللون بالشراكة مع لايكا، وأجهزة الاستشعار ذات الحساسية الضوئية العالية الفريدة، وغيرها الكثير.

ويُعدّ هاتف HUAWEI P50 Pro المتوفّر حاليًا في الأردن العضو الجديد ضمن هذه السلسلة. ولذلك، فإنّه يرث تميّز سلسلة هواتف P في التصوير الفوتوغرافي والجانب الجمالي. يأتي الهاتف بنظام كاميرا True-Form Dual-Matrix مع HUAWEI XD Optics ومحركTrue-Chroma Image ، فضلًا عن التصميم بألوان جديدة مذهلة.

يوازن نظام الكاميرا Dual Matrix في هاتف HUAWEI P50 Pro بين الشكل والوظيفة. وتعزيزًا لأداء الكاميرا، يستخدم الهاتف تقنيات التصوير الحاسوبي، مثل تقنية HUAWEI XD Optics ومحركات الصور HUAWEI XD Fusion Pro التي تتجاوز القيود المادية.

يشتمل محرك XD Fusion Pro على محرك True-Chroma Image Engine ونظام Super Color Filter الجديد وتقنية Super HDR، مما يتيح للهاتف تقديم ألوان أكثر واقعية وجودة صور فائقة الوضوح ونطاق ديناميكي عالٍ. وأمّا إمكانيات معالجة الصور المضافة إلى نظام التصوير البصري، فيمكنها تصحيح الفروق البصرية واستعادة التفاصيل في الصور بنسبة تصل إلى 25%، ليتفوق هذا الحل غير التقليدي على نهج خوارزمية الأجهزة النموذجية الأكثر شيوعًا في الصناعة.



ولطالما التزمت سلسلة P من هواتف هواوي بالتصاميم الفاخرة والبسيطة والأنيقة. ومع هاتفHUAWEI P50 Pro، خطت هواوي خطوة نحو الأمام مع تصميم الكاميرا المزدوجة المصفوفة. يوازن هذا التصميم بشكل مثالي بين وظائف الهاتف والجمالية المرئية المذهلة بشكل فريد، ويُبرِز قوة نظام الكاميرات المتعددة، ويمنح الهاتف هوية بصرية مميزة.

يتميز الهاتف بشاشة أكبر وبطارية أكبر، ولكن بهيكل أقل نحافة يجعل الهاتف أخف وزنًا وأكثر راحة عند حمله. أمّا شاشته True-Chroma بحجم 6.6 بوصة، فهي شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد، بها كاميرا صغيرة ذات ثقب واحد في الأعلى، وتدعم التدرج اللوني P3 الكامل وHDR، وتتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز لتمنح المستخدم تجربة سلسة.



مع زيادة الاعتماد اليومي على الهواتف الذكية، يبحث المستخدمون عن هواتف بسعة بطارية عالية وسرعات شحن فائقة. ويلبي هاتف HUAWEI P50 Pro هذين المطلبين؛ إذ يتميز الهاتف ببطارية بسعة 4360 ميللي أمبير، ويدعم الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط سلكيًا و55 واط لاسلكيًا.



يعمل الهاتف HUAWEI P50 Pro بواسطة واجهة المستخدم EMUI 12 المبتكرة ذات المظهر النقي والأنيق. وباستخدام هذا الهاتف، يعد التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد أمرًا سهلًا مثل التحكم بجهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device؛ إذ تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين سهولةً في التحكم أو إمكانية لإعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى، مثل سماعات FreeBuds، وجهاز MatePad اللوحي، وحاسوب MateBook المحمول. وباستخدام نظام الملفات الموزعة، يمكن للهاتف أيضًا العمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الملفات التي يريدونها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.



يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على هاتف HUAWEI P50 Pro، ليمكّن المستخدمين من تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة، وهو متاح في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وفي عام 2021 وحده، شهد متجر AppGallery تنزيلات زادت عن 432 مليار تطبيق.



يتوفر هذا الهاتف الرائع حاليًا في الأردن باللونيْن Cocoa Gold و Golden Black بسعر 769 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro؛ وسعرها الأصلي 159، وبإمكانكم اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الهاتف أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة سنة.

وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.



لطالما كانت هواوي مبدعة في عالم الهواتف الذكية، ويُعدّ هاتف HUAWEI P50 Pro شهادة على التزامها بالابتكار. فلا تترد في الحصول على هذا الابتكار الرائد في عالم الهواتف الذكية.