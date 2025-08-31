"اليرموك"تحقق المركز الأول أردنيا والثاني عربيا بمسابقة تحليل البيانات

وجاء تنظيم المسابقة، من قبل "أكاديمة قفزة" في جامعة الحسين التقنية المتخصصة في تطوير مهارات الشباب وتنظيم مثل هذه المسابقات المبتكرة في مجالات التقنية والبيانات بهدف تمكين الشباب العرب من التميز والابتكار في بيئات تنافسية، بمشاركة أكثر من 1300 فريق من مختلف الدول العربية.
وضم الفريق الفائز، كل من الطلبة محمد رشدان زيد أبو رمان وسعد التعمري، الذين أبدعوا في تقديم حلول مبتكرة لتحليل البيانات البنكية وإظهار قدرتهم على التعامل مع البيانات الضخمة واتخاذ قرارات قائمة على التحليل الدقيق.
