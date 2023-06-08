مؤتمر سامسونجBespoke Life 2023 يسلط الضوء على التقنيات التي توفر الراحة وتسهم في بناء غد أكثر استدامة

الوكيل الإخباري - تعتزم سامسونج للإلكترونيات المحدودة الاحتفال ببداية فصل جديد للأجهزة المنزلية أمس في Bespoke Life 2023، المعرض السنوي الثالث للشركة، حيث قدمت فيه آخر التحديثات لتشكيلة أجهزتهاBespoke. وبث الحدث على موقعها الإلكتروني الرسمي، وغرفة الأخبار، وقناتها على اليوتيوب، ووفر الحدث فرصة لاكتشاف عمل رؤية الشركة الموسعة "Bespoke Life"، ودورها في تغيير حياة المستخدمين من خلال الاستدامة والاتصال والتصميم.

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وقال جون – هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس لقسم تجارب الأجهزة في سامسونج: "تجسد رؤية Bespoke Life التزام سامسونج بجعل منازلنا ومستقبلنا أكثر استدامة،وذلك من خلال إعادة تصور الأجهزة التي نعتمد عليها كل يوم. ومن خلال تقديم طرق جديدة ومبتكرة للمستخدمين "حسب الطلب" لحياتهم، فإن أحدث منتجاتنا وحلولنا تضمن للجميع الاستمتاع بنمط حياة أكثر استدامة وأناقة وأقوى اتصالاً".



الحياة المستدامة - تقنيات ذات تأثير إيجابي

ظهر مفهوم Bespoke Life من سامسونج انطلاقاً من الثقة بدور الأجهزة المنزلية، باعتبارها المكوّن الأساسي لخلق غد أكثر استدامة. وبناءً على ذلك، فإن مؤتمر Bespoke لهذا العام سيسلط الضوء على جهود سامسونج للحد من الانبعاثات الكربونيةطوال دورة حياة المنتج. وستعلن الشركة أيضاً عن إطلاق وحدة التنقية Less Microfiberالجديدةالتي توفّر حلاً بسيطاً لتقليل انبعاثات اللدائن الدقيقة أثناء دورات الغسيل.

وتعمل سامسونج على إعادة تصميم كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج، بدءاً من المصادر والإنتاج إلى التوزيع والاستخدام وإعادة التدوير، بهدف المساعدة في تقليل استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن الأمثلة على الجهود التي تبذلها الشركة لإعادة تدوير المزيد من الموارد،قيامها بتشغيل مركز لإعادة التدوير، ودمج مادة البلاستيك الحيوي من نفايات الزيوت في سلال تخزين ثلاجات Bespoke، وتوسيع نطاق استخدامها لشبكات الصيد المعاد تدويرها.

وبعد تصنيع المنتجات تقوم بشحنها إلى المستخدمين في عبوات صديقة للبيئة من سامسونج، بعد أن بدأت في استبدال الشريط البلاستيكي بالورق في وقت سابق من هذا العام.

ولتشجيع المستهلكين على حياة أكثر استدامة أثناء مراحل استخدام المنتج، تواصل سامسونج توسيع الخدمات التي تساعد على توفير الطاقة بطرق يسيرة. ولهذا السبب، ستتميز خمسة أجهزةBespoke جديدة هذا العام، بما في ذلك الثلاجات والغسالات والمجففات وغسالات الصحون ومكيفات الهواء، بالإضافة إلى نظام التسخين الصديق للبيئة من سامسونج، بإصدار مطور لاستهلاك الطاقة معزز بالذكاء الاصطناعي تحت اسم SmartThings AI Energy Mode، والذي سيتوفر قريباً في 65 بلداً.

وإضافة إلى تشجيع خفض انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة، تواصل سامسونج القيام بدور نشط في معالجة التلوث البلاستيكي الدقيق. وبعد تطوير دورة غسيل تقلل من الألياف الدقيقة بنسبة تصل إلى 54%[2]، تعاونت سامسونج وباتاغونيا مرة أخرى لإطلاق وحدة الترشيح والتنقية Less Microfiberالتي يمكنها التقاط التقاط ما يصل إلى 98% من الألياف الدقيقة المتساقطة في أثناء دورات الغسيل. وعند استخدامها لغسل كيلوغرامين من الملابس بواقع أربع مرات في الأسبوع، يمكن أن تساعد الوحدة ذاتها في تقليل ما يصل إلى 132 غراماً من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة للفرد سنوياً، وهي كمية تعادل ما يقرب من ثماني زجاجات بلاستيكية بسعة 500 ميليلتر. وتتوفر الوحدة الآن في كوريا والمملكة المتحدة، وسيتم طرحها في بلدان أخرى في الربع الثالث من هذا العام.



الحياة المتصلة - تمهيد الطريق للمنازل قوية الاتصال

يهدف تصميم حياة الإنسان وفق ما يطلبه إلى تحسين الأجهزة بطرق تعمل على تبسيط وتمكين الروتين اليومي. ومن خلال تعزيز الاتصال عبر تشكيلة الأجهزة، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، ليشمل المزيد من فئات المنتجات، تمهد سامسونج الطريق لعصر جديد من المنازل المتصلة بقوة مع الشبكة.

وعن طريق الجمع بين أحدث التحسينات التي طرأت على منصة SmartThings من سامسونج، وتقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم منتجات Bespoke تجربة منزلية مؤتمتة بسلاسة، ويقصد بذلك تجربة تتعلم فيها الأجهزة أنماط استخدام المستخدمين، وتوفر أتمتة مخصصة بناءً على تكوين المنزل الذكي وأسلوب حياة القاطنين فيه. ولتسهيل الاستمتاع بهذه التجارب على المستهلكين، أعلنت سامسونج عن عزمها لدمج الدعم من شبكات واي فاي في جميع أجهزةBespoke الجديدة، وستجعل الاتصال معياراً في جميع مجموعات أجهزتها في السنوات القادمة.



وأعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق Bespoke Jet ™ AI التي تعتبر أقوى مكنسة كهربائية لاسلكية، والأولى في العالم التي يتم التحقق منها بواسطة "يو إل سوليوشينز"، الجهة الرائدة المستقلة في مجال علوم السلامة للذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين ما يصل إلى 280 واط[5] من قوة الشفط ووقت التشغيل الذي يصل إلى 100 دقيقة لكل شحنة، توفر المكنسة ذاتها الأداء المطلوب لضمان تنظيف شامل للمنزل بأكمله. ويقوم نسق التنظيف (AI Cleaning Mode) بمراقبة حمولة المكنسة وضغط الهواء للتمييز بين بيئات التنظيف المختلفة، بما في ذلك نوع الأرضية، كما يعمل على تحسين الإعدادات تلقائياً، مثل قوة الشفط وسرعة الفرشاة لزيادة أداء التنظيف ووقت الاستخدام والقدرة على المناورة. وتتميز المكنسة أيضاً بوجود محطة تنظيف جديدة قادرة على إنتاج تيار قوي لتفريغ سلة المهملات بشكل فوري وفعال.



حياة أنيقة - الارتقاء بالتصميم الشخصي

تؤكد الثلاثة ملايين ثلاجة من نوع Bespoke التي تم بيعها في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق المجموعة،مدى الاهتمام الكبير من جانب المستهلكين إزاء الأجهزة التي توفر خيارات ووظائف أكثر من المعايير القديمة. وتستمر الجهود إزاء ما يجب أن تقدمه الأجهزة للمستخدمين في تحديد التصميم المناسب لاحتياجاتهم، وهو نهج تصميم يتعاظم بشكل أكثر ديناميكية وتميزاً في كل مرة يتم فيها إدخال فئة جديدة من المنتجات.

واعتباراً من هذا العام، تضم مجموعة Bespoke الآن ما مجموعه 15 فئة من المنتجات المتاحة للمستهلكين في 52 دولة. ويقدم كل توسع في التشكيلة فرصة لتلبية المزيد من أنماط الحياة والاحتياجات. ومع وضع ذلك في الحسبان، تعمل سامسونج على توسيع تشكيلة ثلاجاتها Bespoke من خلال إطلاق ثلاجة من طراز (Bespoke 4-Door Flex™) مع خصائص(Hub™+)، إضافة إلى موديلات جديدة علوية وأخرى جانبية. ويتميز هذا الطراز بوجود شاشة تعمل باللمس بمقاس 32 بوصة بدون حواف،وتبلغ ضعف حجم الطراز السابق تقريباً، وتتضمن وظائف متعددة المهام تكون ملائمة ومسلية أكثر. وتجمع الموديلات الجديدة العلوية والجانبية بين بعض تقنيات تخزين الطعام الأكثر تقدماً من سامسونج، مع إضافة لوحات أمامية مبسطة وأنيقة متوفرة في مجموعة متنوعة من الألوان والتشطيبات.

بالإضافة إلى إطلاق غسالة ومجفف (Bespoke AITM) في الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا هذا العام، تواصل سامسونج توسيع خيارات تخصيص منتجاتها لتمكين المزيد من الأشخاص من تصميم منازلهم حسب رغباتهم. وتُسهل خدمة التخصيص MyBespoke من سامسونج، المتاحة حالياً لجميع المستهلكين في الولايات المتحدة منذ العام الماضي، تصميم مطبخ يعكس حقاً أسلوب حياتك باستخدام الصور أو الأعمال الفنية لإنشاء لوحات فريدة من نوعها باستخدام الثلاجات. ولتعزيز روح التصميم الجريئة لمفهومBespoke، أعلنت الشركة أن اللوحات ذات الإصدار المحدود التي صممها الاستوديو الإبداعي الإيطالي TOILETPAPER والتي تم الكشف عنها لأول مرة في Fuorisalone 2023،قد أصبحت الآن متاحة الآن للشراء على موقع الشركةSamsung.com ويمكن العثور عليها أيضاً في متاجر سامسونج الرئيسية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا.





[1]Dيتوفر نسق AI Energy Mode حاليًا في 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، ومن المقرر التوسع به في البلدان التالية في يونيو: اليونان، جنوب إفريقيا، جمهورية الدومينيكان، لوكسمبورغ، بلغاريا، سلوفاكيا، الأرجنتين، أيرلندا، إستونيا، كوستاريكا، كرواتيا، بورتوريكو، فنلندا. وتم التخطيط لمزيد من التوسع في البلدان التالية في سبتمبر: المغرب، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، عمان، الأردن، العراق، إسرائيل، مصر، الكويت، تركيا، تونس.

[2]تم إجراء الاختبار مع حمولة كيلوغرامين من أغطية الرأس المصنوعة من البوليستر بنسبة 100%، مع مقارنة دورة المواد الاصطناعية على الطراز التقليدي من سامسونج WW4000T ودورة أقل من الألياف الدقيقة في WW9400B. وقد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة. وتم إجراء الاختبار من قبل معمل Ocean Wise Plastics Lab.

[3]تم إجراء الاختبار من قبل مختبرات Ocean Wise Plastics Lab على طراز غسالةWW90T734DWH (باستخدام دورة اصطناعية، بحمولة كيلوغرامين تقريبًا من مغسلة المنسوجات الاصطناعية) لمقارنة كمية الألياف الدقيقة التي تم إطلاقها مع وبدون تركيب وحدة الترشيح من نوع Less Microfiber، يتم حساب الكمية عن طريق تصفية مياه الصرف من خلال وحدة ترشيح بقياس 50 ميكروناً. وقد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.

[4]بناءً على الاختبار الذي أجراه المختبر الكوري، وفقًا لمعيار IEC62885-4: 2020، مع استخدام مكنسة كهربائية من النوع المحمول (بدون فرشاة) في وضع النفث. وتمت مقارنة النتائج مع قوة الشفط المعلنة للمكانس الكهربائية ذات العصا اللاسلكية بقوة شفط قدرها 200 واط ومتوفرة في السوق (بناءً على بيانات المبيعات بين يناير وديسمبر 2022، كما تم تجميعها بواسطة معهد أبحاث مستقل في السوق).

[5]بناءً على الاختبار الذي أجراه المختبر الكوري، وفقًا لمعيار IEC62885-4: 2020. ويتم القياس عند مدخل الأداة غير الآلية عندما يكون صندوق القمامة فارغًا، وذلك باستخدام وضع النفث وبطارية ذات سعة كبيرة مشحونة بالكامل. تمت مقارنة النتائج مع قوة الشفط المعلنة للمكانس الكهربائية ذات العصا اللاسلكية بقوة شفط 200 واط متوفرة في السوق (بناءً على بيانات المبيعات بين يناير وديسمبر 022 ، كما تم تجميعها بواسطة معهد أبحاث مستقل في السوق). وقد تختلف النتائج حسب الاستخدام الفعلي.

[6]يعتمد وقت التشغيل المحدد على استخدام بطارية ذات سعة كبيرة بأدنى مستوى للطاقة مع إرفاق أداة غير مزودة بمحركات. قد تختلف النتائج حسب الاستخدام الفعلي.

[7]سيتم تحديث الوظائف / الأداء ذات الصلة بهذا النسق، والعمل على ترقيته باستمرار من خلال منصة SmartThings.

[8]قد تتأثر القدرة على تحديد بيئات التنظيف المختلفة بالظروف البيئية.

[9]لا يمكن ضبط سرعة دوران الفرشاة إلا عند استخدام الفرشاة المزدوجة النشطة.



[10]بناءً على الاختبارات الداخلية باستخدام أنواع مختلفة من الغبار. قد تختلف النتائج حسب ظروف الاستخدام الفعلية.