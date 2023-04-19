مبادرة كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحظى بإشادة منظمة AACSB العالمية للإعتماد الدولي.

الوكيل الإخباري -
في كل عام تقوم منظمة AACSB العالمية للإعتماد الدولي بتقييم مبادرات كليات الاعمال الدولية، وفي هذا العام وضمن "المبادرات الملهمة 2023" (Innovations That Inspire 2023)، والتي تم الاعلان عنها مؤخرا في مدينة شيكاغو/ إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، تم ادراج كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ضمن هذا التقييم العالمي المتميز.اضافة اعلان
هذا وقد تقدمت الكلية بمبادرة "نحو مستقبل مستدام حقيقي ومتطور"، والتي تضمنت الإجراءات والنشاطات التي تتخذها كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال و الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (Sustainable Development Goals - SDGs) التابعة للأمم المتحدة.
وضمن هذه المبادرة، قامت الكلية بتطوير ونشر تقرير التنمية المستدامة للعام 2022، وانشاء ناد طلابي (SDGs Student Club) يقوم الطلبة من خلاله بنشر الوعي لأهم المشكلات التي تواجه الأردن مثل شح المياه والأمن الغذائي وتلوث البيئة وغيرها، وطرح مبادرات لتحقيق الأهداف التي تتعلق بهذه المشاكل. كما قامت الكلية بربط مخرجات التعلم لبرامجها والمساقات الأكاديمية التي يتم تدريسها بأهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي عند الطلبة لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية عند انخراطهم في سوق العمل.
وهنأت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال على هذا الاعتراف الدولي المشرف والذي يضاف إلى قائمة إنجازات الكلية ذات العمر الفتي، والتي تعمل بشكل مستمر على تطوير المجالات الأكاديمية والمعرفية لتحقيق رؤيتها في التميز بين كليات الأعمال في الأردن والمنطقة والعالم، وتحقيق رسالتها في السعي لتخريج طلبة مؤهلين علمياً في مجال الأعمال والتكنولوجيا، قادرين على المنافسة واكتساب المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل والتطور الوظيفي الذي يشهده العالم.
و أشادت الدكتورة أبو الهيجاء بجهود الكلية و مواظبتها على طرح كل ما يتوافق مع التغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل بأسلوب مبتكر وريادي.
وبدوره فقد أكد عميد الكلية الدكتور جورج سمور، بالسعي الدؤوب للكلية والجامعة للوصول إلى العالمية من خلال تقديم برامج متميزة مرتبطة بأهم الاعتمادات الدولية بهدف إعداد جيل من الشباب الريادي في مختلف المجالات والتخصصات.
وعلى الصعيد ذاته، أشادت الرئيس التنفيذي لمنظمة AACSB العالمية Caryn Beck-Dudley بمبادرة الكلية حيث قالت: " إن متطلبات بيئة الأعمال الجديدة والأطراف ذات العلاقة تتطلب من كليات الأعمال إعادة التفكير وطرح مبادرات مبتكرة، وأضافت أن مبادرة "نحو مستقبل مستدام حقيقي ومتطور" والتي تبنتها كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية تمثل منهجية جديدة ومبتكرة للتعليم في تخصصات الأعمال، فمن خلال الاستفادة من الابتكار لإنتاج المعرفة المشتركة وتطوير أساليب جديدة للتعلم وتوسيع نطاق الوصول الى التعليم، تتمكن كليات الأعمال من تلبية توقعات سوق العمل وزيادة القيمة المضافة لبيئة الأعمال والطلبة والمجتمع".
ومن الجدير بالذكر، أن كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال قد حصلت على الاعتماد الدولي AACSB؛ لتصبح الجامعة بذلك واحدة من بين)%5) من جامعات العالم، ومن بين (2%) من جامعات العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والأولى ضمن الجامعات الأردنية التي تنال هذا الاعتماد الدولي، إضافة إلى حصولها على اعتماد CIM الدولي لتخصص التسويق الالكتروني والتواصل الاجتماعي.
وللمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الرابط التالي: aacsb.edu/innovations-that-inspire
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