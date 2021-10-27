مجموعة المطار الدولي تطلق رسميًا مؤسسة للمسؤولية الاجتماعية لتعزيز الدعم الاجتماعي والبيئي للمجتمعات المحلية

الوكيل الاخباري - بعد أعوام من المبادرات الداعمة للمجتمع، أطلقت مجموعة المطار الدولي رسميًا مؤسسة مجموعة المطار الدولي - الذراع التنفيذي لأنشطتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية - وذلك في 27 تشرين الأول 2021، في مركز تدريب مؤسسة مجموعة المطار الدولي "حرفتي" في منطقة الجيزة.

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وشهدت الفعالية حضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والإدارة العليا لمجموعة المطار الدولي، وممثلين عن عدة وزارات،وبلدية الجيزة والمجتمع المحلي،وجهات رسمية عاملة بمطار الملكة علياء الدولي، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام، كما اشتملت على عرض تقديمي من قِبَل زاهية النعسان، رئيسة إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى جولة في مركز "حرفتي".



تأسست مؤسسة مجموعة المطار الدولي في عام 2019 لتوحيد جهود المسؤولية الاجتماعية لمجموعة المطار الدولي ضمن ثلاثة مجالات رئيسية هي: تمكين الشباب، وتنمية المجتمعات، والبيئة.

وتتماشى هذه المجالات مباشرةمع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية الكوكب، ويتم تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية المحلية.

وللإشراف على عمليات المؤسسة، عيّنت مجموعة المطار الدولي أيضًا مجلسًا للإدارة برئاسة عمر المصري.



وبهذه المناسبة، قال عمر المصري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجموعة المطار الدولي: "لطالما التزمت مجموعة المطار الدولي منذ عام 2013 بدورها كشركة أردنية مسؤولة اجتماعيًا وواعية بيئيًا،تحرص على العطاء للمجتمع.

ومن هنا، نفتخر بإطلاق مؤسسة مجموعة المطار الدولي رسميًا، والتي تسعى إلى تنظيم جهود المسؤولية الاجتماعية الخيرية المتنوعة للشركة وتوسيع نطاقها.

منذ إنشاء المؤسسة، تمكنّا من إكمال عدد من المشاريع المميزة، على الرغم من التحديات التي تفرضها الجائحة، وسنواصل المضي قدمًالتقديم مبادرات جديدة ستترك أثرًا إيجابيًا أكبر - بما يتماشى مع أهدافنا طويلة الأجل".



ونظرًا لأن الاستثمار في الموارد البشرية أصبح أولوية ملكية ووطنية، فقد ركزت مؤسسة مجموعة المطار الدولي جهودها خلال المراحل الأولى على تمكين الشباب، وتطبيق منهجية تبني المنطقة لتعزيز التنمية الاجتماعية والمهنية للشباب في الجيزة، وهي المنطقة التي يقع فيها مطار الملكة علياء الدولي.

ومن خلال التعليم والتدريب المهني، تطمح المؤسسة إلى الإسهام في خفض معدلات البطالة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستقبل مزدهر للأردن.

وابتداءً من عام 2019، عملت مؤسسة مجموعة المطار الدولي على إعادة تأهيل وتوسعة مركز تدريب وتأهيل،وإعادة تأهيل ملعب كرة قدم، وإعادة تأهيل مدرستين في منطقة الجيزة، بالتعاون مع الميدان للتنمية الاجتماعية، وهي شركة محلية غير ربحية تنفذ العديد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية المؤسسيةفي مناطق متعددة من الأردن.

وخلال عام 2020، قدمت المؤسسة لـ 36 شاب وفتاة من المجتمعات المحيطة بمطار الملكة علياء الدولي ثلاثة برامج للتدريب المهني في مجالات صيانة أجهزة الهواتف المتنقلة، والحلاقة، وتصفيف الشعر، بناءً على تقييم احتياجات عيّنة من المجتمع المحلي.



وتستعد مؤسسة مجموعة المطار الدولي هذا العاملإقامة خمسة برامج للتدريب المهني لـ 56 شابًا وفتاة في عدة مجالات أبرزها؛ الخياطة،والطهي،وصيانة السيارات الهجينة، وتصفيف الشعر، والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، بالإضافة إلى تدريب 60 طفلًا على كرة القدم.

وإلى جانب ذلك، ستنظم المؤسسة دورة الزراعة المستدامة لـ 20 مستفيدًا ومستفيدة، حيث سيتم تعريفهم على زراعة الفاكهة والخضروات في الحديقة المنزلية.

وفضلًا عن ذلك، ستتعاون المؤسسة مع العربية لحماية الطبيعة "APN"، وهي منظمة مستقلة غير ربحية معنية بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في جميع أنحاء العالم العربي، لزراعة 1000 شجرة مثمرة لعدد من العائلات في المناطق المجاورة.



وأضاف المصري: "لقد كانت رؤية الكثير من الشباب ذوي الإمكانات الواعدة وهم يستفيدون من برامجنا ودوراتنا التدريبية أمرًا يثلج الصدر، خاصة مع انتقال الخريجين لتأسيس أعمالهم الخاصة، وتأمين فرص عمل، وتطبيق مهاراتهم المهنية المكتسبة حديثًا للنهوض بمجتمعاتهم.

مثل هذه القصص الواعدة تًعدّ خير مثال على الأثر الذي نرغببرؤيته بين المشاركين، وهم يتخذون خطوات ثابتة نحو توفير حياة أفضل لهم ولعائلاتهم.

لا يسعنا الانتظار للبناء على هذه النجاحات وتلبية احتياجات مجموعات جديدة من الشباب الطموح في مبادراتنا المقبلة".















