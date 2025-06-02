إنشاء مركز للرياضات الإلكترونية في الجامعة الأردنية بالتعاون ما بين زين والاقتصاد الرقمي والجامعة

الوكيل الإخباري- وقّعت شركة زين الأردن اتفاقية تعاون مع كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجامعة الأردنية، تهدف إلى إنشاء أول مركز متخصص للرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب في أكاديمية الجامعة الأردنية داخل حرم الجامعة في خطوة استراتيجية تعد الأولى من نوعها في الجامعات الأردنية، بهدف تمكين الشباب الأردني وتعزيز بيئة الابتكار الرقمي في قطاع التعليم العالي.

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وتم توقيع الاتفاقية اليوم في مقر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ورئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، إلى جانب عدد من المعنيين.



ويُجسّد هذا التعاون نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، حيث تتكاتف الجهود لإنشاء مركز متكامل لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، يتميز ببنية تحتية حديثة وتجهيزات احترافية، إذ يُعد هذا المركز هو الأول من نوعه داخل الجامعات الأردنية، ما ينسجم مع الجهود الوطنية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت قطاع الرياضات الإلكترونية كأحد القطاعات التي تشكّل اقتصاد المستقبل.



من جهته أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة انه جاء توقيع هذه الاتفاقية ترجمة لأهداف الاستراتيجية الأردنية للرياضات والألعاب الإلكترونية للأعوام 2023–2027، والخطة التنفيذية المنبثقة عنها، والتي تهدف إلى تأسيس مراكز تأهيل وتدريب لرياضات وألعاب الإلكترونية في مختلف أقاليم المملكة. وقد باشرنا بتنفيذ هذه الرؤية من خلال إنشاء أول مركز في مجمع الملك الحسين للأعمال – The Arc، ونعمل حالياً على تأسيس مركزين إضافيين في محافظتي إربد والعقبة، بالإضافة إلى مركز في محافظة الزرقاء. ويأتي إنشاء هذا المركز الجديد في الجامعة الأردنية كخطوة نوعية نحو دمج الرياضات والألعاب الإلكترونية في البيئة الأكاديمية، وتعزيز التعليم والبحث العلمي المرتبطين بصناعة الألعاب. كما يعكس هذا التعاون نموذج الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ويشكل منصة لاكتشاف المواهب الشابة وصقلها، وتمكين الطلبة من مختلف التخصصات لاكتساب مهارات رقمية وتنافسية تواكب تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي. ويمتد أثر هذه المبادرة إلى دعم ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة للفرص الاقتصادية أمام الشباب الأردني في مجالات تطوير الألعاب، والبث الرقمي، والتحكيم الإلكتروني.



من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، عن سعادته بهذه الخطوة النوعية التي تعكس التزام زين بدعم الشباب الأردني من خلال توسيع آفاق التعاون الممتد والشراكة الاستراتيجية المستمرة التي تجمع زين مع وزراة الاقتصاد الرقمي والريادة والجامعة الأردنية، لنواصل العمل عبر تكاتف الجهود لخدمة الأردن والمساهمة في مسيرة التحديث والتطوير، وتوفير الأدوات والتقنيات التي تعزز من حضور الشباب الأردني وتنمّي مهاراتهم في قطاع الرياضات الإلكترونية الآخذ بالنمو المتسارع، وفي تكنولوجيا المستقبل التي تحظى باهتمام ملكي لأهميتها في مسيرة التنمية ودورها في رفد الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي أكد عليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤخراً خلال كلمته في منتدى تواصل 2025، مضيفاً بأن زين ومن خلال المركز الجديد ستوظف خبراتها المتراكمة عبر مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo) ( الذي انطلق في العام 2020، وأصبح اليوم من أكبر مجتمعات الألعاب الإلكترونية في المنطقة، حيث نظّمت زين مئات البطولات المحلية والإقليمية، واستقطبت آلاف اللاعبين والمطورين والمهتمين بهذا القطاع من مختلف أنحاء المملكة، بما يعكس التزام الشركة بدعم هذا المجال كصناعة ناشئة واعدة.

وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات "نفخر في الجامعة الأردنية بشراكتنا المثمرة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة زين، حيث ننظر إلى هذه الخطوة بأهمية كبيرة نظراً لما تحققه من تكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي. لقد قمنا باستقطاب أخصائيين في كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات خارج جدول المفاضلة، تماشياً مع احتياجات تخصصات الطلبة وأهمية هذه التقنيات الحديثة في بناء قدراتهم العملية".



وأضاف عبيدات "نحن بأمسّ الحاجة إلى إدخال مفاهيم الإنتاج الرقمي ضمن المناهج، والانتقال من التعليم الأكاديمي البحت إلى بيئة تعليمية تصقل المهارات وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة، والمجال مفتوح أمامهم الآن لتطوير الألعاب الإلكترونية من خلال المركز المشترك مع شركائنا، ما يسهم في تحقيق رؤيتنا في الريادة والابتكار".



وتابع قائلا "كما أود أن أشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الأردنية في مسيرة رقمنة مؤسسات الدولة، ونثمّن عالياً ما تقوم به شركة زين والشركات الوطنية كافة، والتي تسهم بفاعلية في دعم قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في الأردن."



وستعمل زين من خلال هذا المركز على استضافة البطولات والفعاليات الخاصة بالرياضات والألعاب الإلكترونية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات تطوير الألعاب وصناعة المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى ربط المركز بمنصة زين للإبداع (ZINC) لتمكين الطلبة من الوصول إلى شبكة من المعارف والخبراء، وتعزيز تفاعلهم مع مجتمع الابتكار الأردني.



كما ستوفر زين للمركز بنية تحتية وبيئة رقمية متقدمة من خلال خدمة الإنترنت السلكي واللاسلكي (WiFi) عالي السرعة مجاناً داخل المركز، لاستخدامه من قبل رواد المركز، فيما سيتم توفير مساحات مصممة بعناية تتيح للطلبة خوض تجارب تفاعلية، وتطوير مهاراتهم التقنية والإبداعية، تحت إشراف كادر مختص وضمن بيئة تنظيمية متكاملة تديرها الجامعة الأردنية.