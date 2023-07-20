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الخميس، 20-07-2023 09:38 ص

مجموعة المطار الدولي تُعلن افتتاح صالة مرحبا بلازا بريميوم لاونج في مطار الملكة علياء الدولي

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الوكيل الإخباري - تأكيدًا على التزامها بتوفير تجربة سفر متطورة لمسافري مطار الملكة علياء الدولي، وقّعت مجموعة المطار الدولي اتفاقية مع مجموعة بلازا بريميوم قروب ضمن حفلٍ أقيم يوم الثلاثاء الموافق 18 تموز 2023، تلته فعالية استضافتها مجموعة بلازا بريميوم قروب؛ احتفالًا بافتتاح صالة مرحبا بلازا بريميوم لاونج، حيث نفّذت مجموعة بلازا بريميوم قروب؛ الشركة الرائدة في القطاع وأكبر مزودي خدمات الضيافة في المطارات في العالم، مشروعًا مشتركًا مع "مرحبا" لخدمات الصالات، يهدف إلى إطلاق صالة كبار الزوار الجديدة التي تقع في مكان مناسب في طابق الميزانين فوق السوق الحرة؛ لتوفِّر للمسافرين مستويات فائقة من الخدمات والتسهيلات.

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تمتد صالة كبار الزوار الجديدة على مساحة شاسعة تصل إلى 475 مترًا مربعًا، ما يجعلها تتسع لنحو 130 مسافرًا، وتتميز بتصميم داخلي رائع مستوحىً من الجمال الخلاب لمدينة عمّان ومدينة البترا التراثية العالمية الشهيرة.

إضافةً إلى وسائل الراحة التجارية الحديثة؛ مثل الاتصال اللاسلكي السريع بالإنترنت، وأماكن العمل الخاصة، ومرافق الوسائط المتطورة، توفّر صالة مرحبا بلازا بريميوم لاونج أماكن للاستحمام، ومرافق صحية داخل الصالة، فضلًا عن تجربة الطهي المميزة التي تُقدّم الأطباق المحلية والعالمية على حدٍ سواء.

 


خلال الحفل الذي أُقيم بحضور ممثلين عن مجموعة المطار الدولي، ومجموعة بلازا بريميوم قروب، و"مرحبا"، والضيوف من كبار الشخصيات، صرّح نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، قائلًا: "يسرنا أن نشهد استحداث صالة كبار زوار جديدة تتوافق مع أعلى المعايير. وبوصفنا مشغلًا لمطار حاصد للجوائز في التميّز في خدمة العملاء، فإنّنا نحرص على تقديم تجربة سفر إيجابية تعكس كرم الضيافة الذي يشتهر به الأردن، وقيمنا الجوهرية، ووعد علامتنا التجارية لتشكيل تجربة مطارات يشعر بها المسافرون كأنّهم في بيوتهم. ويمثّل إطلاق صالة مرحبا بلازا بريميوم مثالًا آخرًا على حرصنا جميعًا على إعطاء الأولوية لرضا المسافرين ورفاههم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".


وبدوره، علّق أوكان كوفيشي، النائب الأول لرئيس مجموعة بلازا بريميوم قروب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يمثّل افتتاح صالة بعلامة تجارية تجمع "مرحبا" مع بلازا بريميوم في مطار الملكة علياء الدولي إنجازًا مهمًا في خطتنا للتوسع الإقليمي وتحالفنا المستمر مع أفضل المشغّلين ضمن قطاع الطيران ومشهد الضيافة في المطارات.


من جانبه، أضاف شهاب العوضي، رئيس "مرحبا جلوبال"، قائلًا: "تُسعدنا الشراكة مع مجموعة بلازا بريميوم قروب لتوفير الضيافة العربية التي نُعرَف بها إلى المسافرين في عمّان، وهي تجسّد استمرار توسّع "مرحبا"، وتجمع مؤسستيْن تتشاركان الهدف في تزويد المسافرين بقيمة مُضافة ورفع مستوى تجربة المطارات. وسنعمل معًا عن كثب لنواصل تزويد المسافرين بمستويات لا تُضاهى من الراحة، والملاءمة، والجودة خلال رحلاتهم".

 


 




 

 


 

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