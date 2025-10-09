زبدة شفاه طبيعية لمواجهة جفاف الخريف

الوكيل الإخباري- مع تقلبات الخريف وتغيّر درجات الحرارة والرطوبة، تعاني الشفاه من الجفاف والتشقق، كونها من أكثر المناطق حساسية. ولتجنب المنتجات التجارية، إليكِ طريقة تحضير زبدة شفاه طبيعية بمكونات بسيطة وفعّالة .

المكونات:

ملعقة كبيرة شمع عسل: مضاد للبكتيريا ويحمي الشفاه.

ملعقة كبيرة زيت زيتون: يرطّب ويغذي بعمق.

ملعقتان من زبدة الكاكاو: تعالج التشققات وتنعّم الشفاه.

5 قطرات زيت عطري (مثل النعناع أو الفانيليا): لرائحة منعشة.



طريقة التحضير:

سخّني ربع كوب ماء في قدر صغير.

في وعاء مقاوم للحرارة، امزجي شمع العسل، زيت الزيتون، وزبدة الكاكاو، وضعيه فوق الماء حتى تذوب المكونات.

أضيفي الزيت العطري وقلّبي جيدًا.

اسكبي المزيج في عبوات صغيرة واتركيه ليبرد تمامًا.

احفظيه في الثلاجة، واستخدميه صباحًا ومساءً.



زبدة الشفاه هذه توفر ترطيبًا طبيعيًا وفعّالًا دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة، وتحافظ على نعومة الشفاه طوال موسم الخريف.