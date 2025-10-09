طرق فعّالة لاستعادة صحة شعرك

الوكيل الإخباري- بعد التعرض الطويل للشمس، الملح، والكلور خلال العطلة الصيفية، يعود الشعر غالبًا باهتًا وجافًا ومتقصف الأطراف. ولإعادة النعومة والحيوية إليه، إليكِ خطوات بسيطة وفعالة بحسب موقع Real Simple:

1. تنظيف بقايا الملح والكلور

استخدمي شامبو لطيف وخالٍ من المواد الكيميائية مرة أسبوعيًا لإزالة الرواسب من مياه البحر أو المسبح، دون تجريد الشعر من زيوته الطبيعية.



2. حمام زيت طبيعي مرتين أسبوعيًا

زيوت مثل جوز الهند أو الأرجان تمنح الشعر ترطيبًا عميقًا. سخّني الزيت قليلًا، ودلكي به فروة الرأس، ثم لفي شعرك بمنشفة دافئة لمدة 30 دقيقة قبل الغسل.



3. ماسك ترطيب منزلي

اخلطي الأفوكادو المهروس مع العسل والزبادي، وطبّقيه على الشعر لمدة 20 دقيقة. هذا القناع يغذي الشعر بعمق ويصلح التلف الناتج عن الشمس والملح.



4. قص الأطراف المتقصفة

قصّ الأطراف خطوة ضرورية بعد الصيف لمنع تفاقم التقصف وتحفيز نمو شعر صحي.



5. سيروم حماية من الحرارة والشمس

استخدمي سيروم غني بفيتامين E أو الكيراتين لحماية الشعر من أشعة الشمس والرطوبة. وادعمي العناية الخارجية بنمط غذائي غني بالأوميغا 3 والحديد، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء.