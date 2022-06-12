مجموعة عليان الوكيل والموزع الحصري لشواحن "Wallbox" الذكية للسيارات الكهربائية

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة عليان، عن ضمها لعلامة "Wallbox" الإسبانية لشواحن السيارات الكهربائية وإدارة حلول الطاقة، لمحفظتها الواسعة من العلامات التجارية المتخصصة في عالم السيارات، والتي تشمل سيارات كيا، وهيونداي، وإيسوزو، وإطارات كومهو.

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هذا الإعلان جاء في أعقاب حصول المجموعة على حق الامتياز التجاري والحصري لتمثيل علامة "Wallbox" في سوق المملكة بعد أن أصبحت الوكيل والموزع المعتمد لشواحنها الذكية، والذي يتولى مهمة توفيرها للمستهلكين عبر معرض ومتجر إلكتروني متخصص ومتكامل.



وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، وهي إحدى شركات مجموعة عليان، محمد عليّان: "فخورون بهذه الخطوة التي تمثل أحدث استثماراتنا المحلية في قطاع تجارة السيارات وملحقاتها، والتي نؤكد عبرها على التزامنا الشديد بخدمة القطاع والأردنيين الذين يتجهون حالياً نحو السيارات الكهربائية.

هذا ويعتبر إدخالنا لعلامة Wallbox للمملكة خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث إسهاماتها في التصدي لتغير المناخ، وذلك من خلال تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الضارة، الأمر الذي يجب دعمه عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء المتجددة."



واختتم عليان بأن المجموعة تعتزم البناء على سمعة علامة Wallbox الآخذة بالتنامي والانتشار الكبير في أنحاء العالم لما تتميز به شواحنها المطورة للاستخدامات التجارية والمنزلية من معايير عالمية ومواصفات رائدة ومبتكرة ذكية، بما في ذلك التحكم العالي من حيث الاستخدام السهل وإدارة الطاقة، فضلاً عن التصاميم التي نالت العديد من الجوائز.



ومن جانبه، قال المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة Wallbox، أسامة الحمد: "سعداء كشركة رائدة في مجال حلول شحنا لسيارات الكهربائية، بالشراكة مع مجموعة عليان التي سنعمل وإياها سويةً على المساهمة في وضع الأردن على مسار أفضل نحو الحد من انبعاثات الكربون بتعزيز الاعتماد على مركبات خالية من هذه الانبعاثات، الأمر الذي يعد حالياً المفتاح لتعزيز التنقل الأكثر استدامة بهدف الحفاظ على البيئة.

وإننا لنفخر بأننك ونجزءًا من هذه المبادرة التي ستعمل بالتأكيد على تسريع التحول لاستخدام حلول شحن وإدارة الطاقة الأكثر صداقة للبيئة."

وبدوره، أضاف نائب رئيس المبيعات في شركة “Wallbox”، موزيه باريه: "نسعى في شركة “Wallbox” لتحقيق التميز والتعاون مع الشركاء المناسبين الذين تتشابه القيم والرؤية لدينا ولديهم، بالإضافة لما نتشارك به من اهتمام شديد بتطوير القطاع الذي يعد من القطاعات سريعة النمو، وهو أمر محوري لتحقيق التطوير والتقدم المنشود.

ونحن متحمسون جداً للتعاون مع السيد محمد خالد عليان وفريقه، والذين يمثلون إحدى الشركات الكبرى في الأردن، كما أنهم أفضل شريك محلي لتعزيز التنقل الكهربائي في الأردن.

إن اختيار مجموعة عليان علامة Wallbox وعملها على إدخالها للسوق الأردنية يمثل فرصة جيدة جدًا بالنسبة لنا في شركة Wallbox لتأمين مكانة لمنتجاتنا الموثوقة والمبتكرة والتي تشمل معايير الشحن الأوروبية والأميركية واليابانية والصينية، كما أنه يتيح لنا مساعدة الأردن على الانتقال لمرحلة تبني التنقل الذي يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون."



وتعد علامة "Wallbox" لشواحن السيارات الكهربائية واحدة من أفضل العلامات التجارية الأوروبية المتخصصة في حلول شحن السيارات الكهربائية في العالم.

وقد نالت شواحن Wallbox ثلاث جوائز تصميم عالمية، كان من آخرها جائزة التصميم الألمانية“iF” عن أول شاحن سوبر نوفا، بعد أن كانت حصلت في وقت سابق على جائزة التصميم الجيد“Good Design Awards”عن أول شاحن ثنائي الاتجاه في السوق "Quasar"، هذا إلى جانب جائزتها الأولى والتي منحت لها لمن قبل جوائز Red Dot عن قد استلمتها هي جائزة ريد دوت لتصميم العلامات التجارية “Red Dot” عن شاحنها شبه النحاسي.

هذا وتلائم شواحن "Wallbox" مختلف علامات السيارات الكهربائية بما فيها: كيا، وهيونداي، وتيسلا، وأودي، ومرسيدس، وبورش، وسيات، ونيسان، وبي إم دبليو، وفورد، وجاكوار، وميتسوبيشي، وسمارت، وشيفروليه، وميني،بالإضافة لفراري.