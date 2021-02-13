مجموعة كابيتال بنك تعقد ورشة عمل تعريفية بمنتجاتها وحلولها المصرفية والاستثمارية للشركات الريادية

الوكيل الاخباري - تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة وتقديم الدعم لمختلف القطاعات الاقتصادية، عقدت مجموعة كابيتال بنك - ممثلة بكابيتال بنك وشركة كابيتال للاستثمارات- يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2021 ورشة عمل لمجموعة من أعضاء منظمة ريادة الأعمال / فرع الأردن، للتعريف بأبرز الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدّمها البنك والحلول الاستثمارية التي تقدمها شركة كابيتال للاستثمارات لقطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال الأردنيين.

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وخلال الورشة، قدم وسيم جمعة، رئيس إدارة الموجودات في شركة كابيتال للاستثمارات عرضاً شرح من خلاله آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية والاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، وتأثرها بتداعيات جائحة كورونا، بالإضافة الى تقديم توصيات لرياديي الأعمال حول أنجع الأساليب الواجب اتباعها للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، مع تسليط الضوء على الحلول والخدمات الاستثمارية المتاحة لهم من خلال الشركة، والتي تقوم بإدارة فرق عمل متخصصة وذات كفاءة عالية.



وتم تقديم شرح مفصل عن الحلولوالخدمات والمنتجات المصرفية الموثوقة التي يقدمها كابيتال بنكلقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنتجات التي تُعنى بإدارة الأموال، لمساعدة عملائه من قطاع الشركات على تحقيق أهدافهم الإنمائية داخل وخارج الأردن، وتلبية احتياجاتهم في كافة أنواع الأنشطة التجارية. كما تم استعراض أبرزفرص الاستثمار بين الأردن والعراق، الخدمات الفريدة التي يقدمها كابيتال بنك في السوق العراقي من خلال المصرف الأهلي العراقي التابع له.



ويأتي عقد ورشة العمل هذه إيماناً من مجموعة كابيتال بنك بأهمية الشركات الناشئة ودورها الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة الوعي بالمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها المجموعة لهذا النوع من الشركات والتي تساعدها في إدارة أعمالها بطريقة كفؤة وفاعلة.



