مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تواصل نجاحها وتدخل مجال الأعمال الموجّهة للأعمال (B2B) في الأردن

الوكيل الاخباري - لطالما أثبتت هواوي مكانتها كإحدى أبرز الشركات التقنية الرائدة في العالم بفضل منتجاتها الفريدة وتقنياتها المبتكرة.

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وما تزال مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تحقق نجاحًا تلو الآخر مع مجموعة واسعة من المنتجات المميزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية وغيرها الكثير.

وخلال العام الماضي، دخلت المجموعة مجال الأعمال الموجّهة للأعمال (B2B)؛ حيث ركّزت على الشركات الكبيرة والرائدة في الأردن موفرة لها حلول ومنتجات المكتب الذكي (Smart Office)، إلى جانب تقديم منتجاتها المميزة للأفراد.



يقول ستيف لي، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المشرق العربي: "يسعدنا تقديم أحدث مجموعة من المنتجات والتقنيات المبتكرة للشركات في الأردن من القطاعين العام والخاص لتسهيل أنشطتها اليومية - سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

نسعى في هواوي دائمًا إلى توسيع نطاق العروض التي تخدم جماهير متنوعة وتلائم مجموعة واسعة من السيناريوهات والقطاعات".



وأبرمت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عدةصفقات مع نخبة من الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص لتزويدهم بأحدث منتجاتها مثل: الأجهزة اللوحيةHUAWEI MatePad T10s/T10،والحاسوب المحمول HUAWEI MateBookXPro وسلسلة الحواسيب المحمولة HUAWEI MateBook D15، وHUAWEI MateBook D14، وساعة HUAWEIWATCH GT 2 Pro، وغيرها الكثير من المنتجات المميزة.

وإلى جانب ذلك، استطاعت هواوي الاستحواذ على العديد من العطاءات المحلية لتزويد مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة في مجالات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية والسلع الاستهلاكية (FMCG) بالأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة.



وتوفرهواوي للشركات والمؤسسات منتجات الأجهزة الفائقة (Super Devices) وتجربة "المكتب الذكي" (Smart Office)، والتي تمنح المستخدمين فرصة الحصول على تجربة ذكية وسلسة ومتناغمة عند استخدامهم للأجهزة المتعددة؛ إذيستطيع الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول والشاشة الذكية العمل معًا بسلاسة لمضاعفة الإنتاجية والإبداع في مختلف السيناريوهات.

وتعدّ الميزة الأبرز في تجربة "المكتب الذكي" الجديدة هي سهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية عند مشاركة الملفات عبر الأجهزة، مما يوفر تجربة متعددة الأجهزة أكثر كفاءةً وتعاونًا. ويتيح ذلك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.



وما يميز منتجات هواوي الجديدة هو تزويدها بخدمات هواوي (HUAWEI Mobile Services) التي تعدّ واحدة من أفضل خدمات الهواتف المتنقلة على مستوى العالم، وتحظى بإقبال كبير من قِبَل الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات في المملكة نظرًا لتميزها وسهولة استخدامها ومستوى الأمان العالي الذي تتمتع به.

وتستعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الأردن لإطلاق المزيد من منتجاتها المميزة، بما يلبي مختلف احتياجات قطاعات الأعمال الرائدة.



