مسؤولو "البوتاس العربية": السوق البريطاني فرصة واعدة لزيادة صادرات الشركة وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية

12:23 م

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، في مقر إدارة الشركة، السفير البريطاني في عمّان، فيليب هول، بحضور عدد من موظفي السفارة، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة اضافة اعلان



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واستعرض الجانبان خلال اللقاء نشاطات شركة البوتاس العربية في السوق البريطاني، التي بدأت العام الماضي وتطورت العام الحالي، وسبل تعزيزها وتطويرها مستقبلا.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية عززت مكانتها في السوق البريطاني بفضل استراتيجية محكمة تركز على تلبية احتياجات السوق الأوروبي، وقد أثمر هذا التركيز عن نجاح ملحوظ، خاصةً بعد أن توقف بعض موردي البوتاس عن تزويد أوروبا بمادة البوتاس بفعل التوترات الجيوسياسية في البحر الأسود، والعقوبات المفروضة على بيلاروسيا، مما خلق فجوة في السوق سارعت "البوتاس العربية" لسدها.



وأضاف المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية وفي سبيل تعزيز حضورها في السوق الأوروبي أسست شركة تجارية ولوجستية في أوروبا، بالإضافة إلى استئجار مستودعات في شمال غرب القارة. وقد مكّنت هذه الخطوات الشركة من خدمة السوق البريطاني بكفاءة عالية خلال الفترة الماضية، مع استعداد تام لتلبية احتياجات هذا السوق الواعد بشكل أفضل في المستقبل.



من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن دخول الشركة إلى السوق البريطاني، يمثل خطوة استراتيجية ضمن خططها التوسعية الرامية إلى تعزيز مكانتها العالمية، مشيراً إلى أن السوق البريطاني يعد فرصة كبيرة لزيادة صادرات الشركة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.



وأشار الدكتور النسور إلى العلاقات التجارية المتعلقة بصادرات شركة البوتاس العربية وشركتها التابعة، وخاصةً شركة النميرة للأملاح المختلطة إلى بريطانيا، لافتاً إلى النمو الملحوظ الذي شهدته صادرات الشركة خلال السنوات الأخيرة بعد أن لاقت منتجاتها المستخلصة من أملاح البحر الميت اقبالا من المستهلكين في المملكة المتحدة والعالم.





واستعرض الدكتور النسور خلال اللقاء المشاريع التوسعية التي قامت بها "البوتاس العربية" خلال السنوات الخمس الماضية التي أسهمت في زيادة كميات إنتاج مادة البوتاس وعززت من تنافسية الشركة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى المشاريع المستقبلية للشركة والتي ستعمل على زيادة الإنتاج من مادة البوتاس من (2.85) مليون طن سنوياً إلى حوالي (4) ملايين طن خلال السنوات السبع المقبلة.

كما تطرق الدكتور النسور إلى مشاريع التوسع الخاصة بشركة برومين الأردن والتي عند تنفيذها ستجعل هذه الشركة الأكبر في العالم من ناحية تصنيع البرومين ومشتقاته.



من جانبه، أشاد السفير البريطاني في عمّان، فيليب هول، بجهود شركة البوتاس العربية في توسيع حضورها العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن " البوتاس العربية" تعد نموذجاً متميزا للصناعة الأردنية التي استطاعت تحقيق نجاحات عالمية، ودخولها إلى السوق البريطاني يعكس مدى تطور القطاع الصناعي الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، معرباً عن أمله في إقامة المزيد من الشراكات والاستثمارات التي تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.



وفي ختام اللقاء، بحث الجانبان أيضاً سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الشركة والمؤسسات ذات العلاقة في المملكة المتحدة، وأهمية تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الصناعية والتكنولوجية بما يخدم مصلحة الجانبين.