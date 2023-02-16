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الخميس، 16-02-2023 01:29 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 676,000 مسافر خلال كانون الثاني 2023

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الوكيل الإخباري - أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 676,628 مسافرًا خلال شهر كانون الثاني 2023، بارتفاعٍ نسبته 70.9% مقارنة بإحصائيات عام 2022.

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أما حركة الطائرات، فقد بلغت 6,020 حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 30.0%مقارنة بإحصائيات عام 2022.

وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 4,760 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2022 بنسبة 17.6%.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "شهد عام 2023 بداية جيدة؛ حيث قلصت إحصائيات شهر كانون الثاني الفجوة في معدلات الحركة الجوية قبل كورونا.

 

وتعدّ هذه النتائج خير دليل على العمل الجاد لموظفينا المتفانين والجهود الجماعية لشركائنا في الترويج للأردن عالميًا، وجذب شركات طيران جديدة إلى مطار الملكة علياء الدولي، ناهيك عن قدرة قطاعنا المميزة على التكيّف والصمود.

ومع إقبال المزيد من الأشخاص على السفر جوًا، نبقى راسخين في التزامنا بتقديم تجربة سفر موثوقة وسلسة وممتعة في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم تجعل المسافرين يشعرون كأنهم في بيوتهم".

 




 

 


 

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