مطار الملكة علياء الدولي يُصبح أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار

الوكيل الإخباري - تقديرًا لتركيزه على التطور المستمر في مجال تجربة العملاء وخدماتهم، أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي قد أصبح مؤخرًا أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يحقق المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، والذي سيسري حتى كانون الأول 2023. وبذلك، أصبح مطار الملكة علياء الدولي أيضًا واحدًا من ثمانية مطارات في الشرق الأوسط وواحدٍ وستين مطارًا عالميًا يحصل على اعتماد تجربة العملاء في المطار.

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بعد عملية مراجعة وتدقيق شاملة، أظهر مطار الملكة علياء الدولي تميزًا في إدارة تجربة العملاء؛ تماشيًا مع الممارسات الموصى بها ومعايير القطاع. وللحصول على المستوى الثالث، نفّذ المطار استراتيجية متقدمة لتجربة العملاء من خلال مشاركة متعددة الأوجه للعملاء، والموظفين، والمتخصصين في تجربة العملاء، بالإضافة إلى ممارسات التفكير المستقبلي المطبّقة فيما يخص سبعة من ثمانية مجالات: فهم العملاء، والاستراتيجية، والقياس، وتحسين العمليات، والحوكمة، وثقافة المطار، وتصميم/ ابتكار الخدمات.



يُعدّ البرنامج بمستوياته الخمسة برنامج الاعتماد الوحيد في قطاع المطارات الذي يوفّر نظرة شاملة لإدارة تجربة العملاء ويُقدّم للمطارات المشاركة العديد من المزايا، مثل تحديد الممارسات الجديدة، وتطوير خطة عمل؛ والوصول إلى أدوات الخبرات وفرص التدريب؛ وإشراك الجهات المعنية في تطوير تجربة العملاء في المطار.



وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": تُعدّ تجربة العملاء محرّكًا أساسيًا للنجاح ضمن قطاع المطارات. ولذلك، يسرنا أن نكون أوّل مطار في منطقة الشرق الأوسط يتقدّم ليحقق المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار، والذي يركّز على الالتزام الراسخ بتبني أفضل الممارسات العالمية التي تضع المسافرين في مقدمة أولوياتنا. نُقدّم خالص شكرنا لعملائنا والجهات المعنية بعملنا على تحمّل المسؤولية تجاه تحويل تجربة عملائنا، وتطوير العمليات والخدمات ككل،وعكس كرم الضيافة الأردنية مما يشكّل في نهاية الأمر التغيير الإيجابي في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، ويجعل مسافرينا في مطار الملكة علياء الدولي يشعرون بأنّهم في بيتهم".