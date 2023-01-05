الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

الجالية الأردنية في الإمارات تنعى الدكتور عليوات والصيدلاني جاد الله

بلدية المفرق تحصل 71 % من ديونها على المواطنين والقطاعات الاستثمارية

الأمن ينشر الصور الأكثر تفاعلاً لعام 2022

اعلان من المركز الوطني للأمن السيبراني- أسماء

الأشغال تكشف موعد الانتهاء من مشروع الحديقة البيئية

الإفراج عن أسير فلسطيني بعد 40 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأردن يدين التفجير الإرهابي في إقليم هيران وسط الصومال

ارتفاع عدد الشركات الأردنية المرخصة من مركز قطر للمال إلى 100

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

احتيال وتضليل.. هيئات الرقابة الأمريكية تُحذر من العملات المشفرة

الخميس، 05-01-2023 12:12 م

مطار الملكة علياء الدولي يُصبح أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار

WhatsApp Image 2023-01-05 at 12.13.13 PM


الوكيل الإخباري - تقديرًا لتركيزه على التطور المستمر في مجال تجربة العملاء وخدماتهم، أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي قد أصبح مؤخرًا أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يحقق المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، والذي سيسري حتى كانون الأول 2023. وبذلك، أصبح مطار الملكة علياء الدولي أيضًا واحدًا من ثمانية مطارات في الشرق الأوسط وواحدٍ وستين مطارًا عالميًا يحصل على اعتماد تجربة العملاء في المطار. 

اضافة اعلان


بعد عملية مراجعة وتدقيق شاملة، أظهر مطار الملكة علياء الدولي تميزًا في إدارة تجربة العملاء؛ تماشيًا مع الممارسات الموصى بها ومعايير القطاع. وللحصول على المستوى الثالث، نفّذ المطار استراتيجية متقدمة لتجربة العملاء من خلال مشاركة متعددة الأوجه للعملاء، والموظفين، والمتخصصين في تجربة العملاء، بالإضافة إلى ممارسات التفكير المستقبلي المطبّقة فيما يخص سبعة من ثمانية مجالات: فهم العملاء، والاستراتيجية، والقياس، وتحسين العمليات، والحوكمة، وثقافة المطار، وتصميم/ ابتكار الخدمات.


يُعدّ البرنامج بمستوياته الخمسة برنامج الاعتماد الوحيد في قطاع المطارات الذي يوفّر نظرة شاملة لإدارة تجربة العملاء ويُقدّم للمطارات المشاركة العديد من المزايا، مثل تحديد الممارسات الجديدة، وتطوير خطة عمل؛ والوصول إلى أدوات الخبرات وفرص التدريب؛ وإشراك الجهات المعنية في تطوير تجربة العملاء في المطار.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": تُعدّ تجربة العملاء محرّكًا أساسيًا للنجاح ضمن قطاع المطارات. ولذلك، يسرنا أن نكون أوّل مطار في منطقة الشرق الأوسط يتقدّم ليحقق المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار، والذي يركّز على الالتزام الراسخ بتبني أفضل الممارسات العالمية التي تضع المسافرين في مقدمة أولوياتنا. نُقدّم خالص شكرنا لعملائنا والجهات المعنية بعملنا على تحمّل المسؤولية تجاه تحويل تجربة عملائنا، وتطوير العمليات والخدمات ككل،وعكس كرم الضيافة الأردنية مما يشكّل في نهاية الأمر التغيير الإيجابي في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، ويجعل مسافرينا في مطار الملكة علياء الدولي يشعرون بأنّهم في بيتهم".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-01-05 at 9.48.56 AM (1)

سامسونج تكشف عن رؤيتها لإضفاء الهدوء على تجربة الأجهزة المتصلة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023

Khaleeji-Zain25 logo

زين الراعي الرسمي لبطولة.. "خليجي زين 25"

FreeBuds 5i

سماعات HUAWEI FreeBuds 5i متوفرة الآن في الأردن

WhatsApp Image 2023-01-03 at 2.52.44 PM

شركة هيونداي موتور تعين دي اتش بارك رئيساً للمقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

WhatsApp Image 2023-01-03 at 11.12.33 AM

«زبوني» تُكشف تفاصيل التقرير السنوي للتجارة الحوارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ara

"البنك العربي" و "هايبرباي" يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات المتصلة ببوابات الدفع الإلكتروني لعملاء البنك "

أخبار متعلقة
Wizz Air AMM - LTN - PRL-03

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات Wizz Air من لندن