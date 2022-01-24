[معرض الالكترونيات الإستهلاكية 2022] خبراء تطوير أحدث منتجات وتقنيات سامسونج يناقشون الابتكار للمستقبل

الوكيل الاخباري - كان جناح سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 مليئاً بالابتكارات اللافتة للنظر.

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ولكن ما هي المنتجات والتقنيات التي تابعها المشاهدون والزائرون؟ للإجابة عن هذا السؤال؟

انتقلت غرفة أخبار سامسونج مباشرة إلى المصدر، وسألت الخبراء الذين يقفون وراء الابتكارات التي تستحق نظرة معمقة حسب اعتقادهم.



ركز الجزء الأول من هذه السلسلة المكونة من جزأين على أحدث الأجهزة المنزلية والشاشات من سامسونج.

وهنا، يقدم جنغهو كيم من مركز أبحاث الروبوتات التابع اسامسونج، وهوسيونغ كانغ من وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في سامسونج رؤى حصرية حول أحدث روبوتات الشركة وجهاز جالاكسي S21 FE الجديد.



تصور جديد للروبوتات لتكون رفقاء الحياة



جنغهو كيم من مركز أبحاث الروبوتات في سامسونج يقف إلى جانب الروبوت التفاعلي (Samsung Bot i)



سؤال: ما هو هدف مركز أبحاث سامسونج في المعرض؟

إن المفهوم العام الذي انطلق منه مركز أبحاث سامسونج في المعرض هو "التقاء العالمين الرقمي والمادي".

لقد بذلنا جهودًا كبيرة لإظهار كيف يمكن ربط التجارب الشخصية التي تستقطب جيل الألفية و الجيل Zبسلاسة بالعالم الرقمي.



ولتحقيقهذاالهدف، فإن "المنزل" الذي أنشأناه في المعرض تم تصميمه ليحاكي العالم الرقمي، مثل "مساحة للواقع الافتراض"metaverse.

وتم إنشاء صورتنا الرمزية للذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع المستخدمين في العالم الحقيقي، وذلك باستخدام تقنية التعرف على موقع (حزمة النطاق الواسع للغاية)، والتفاعل معهم من خلال أقرب منتج للمنزل الذكي.



وفي نسخة المعرض لهذا العام، تم تقديم نوعين من الروبوتات المصاحبة، وهما: الروبوت التفاعلي (Samsung Bot i)، و (Samsung Bot Handy)، روبوت المعالجة الذي يمكنه المساعدة في الأعمال المنزلية.

ويمكنهما مساعدة المستخدمين عن طريق الترتيب لمؤتمر بالفيديو لحضور اجتماع عاجل، أو عن طريق إعداد طاولة الطعام لتناول وجبة. وقمنا في المعرضبتوضيح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والروبوتات العمل معاً لتقديم تجارب مبتكرة في منزل المستقبل للمستخدمين.



سؤال: ما هي بعض الميزات والتقنيات الأكثر ابتكارًا في الروبوت التفاعلي (Samsung Bot i)، وروبوت المعالجة (Samsung Bot Handy)؟

يعد (Samsung Bot i) روبوتًا تفاعليًا يستخدم تقنية التحكم في التوازن،ويمكنه التحرك مثل كائن حي، ويقوم بحركات ديناميكية تقترب من الواقع.

وعندما يكون بجوار المستخدم، يتحرك بجانبه ويقدم أشكالًا مختلفة من الدعم. وعندما يكون بعيدًا عنه، فإنه يتولى إدارة مهام مختلفة له باستخدام وظيفة التواجد عن بُعد المدمجة فيه.



أما (Samsung Bot Handy)، فهو روبوت يساعد في أداء الأعمال المنزلية المختلفة باستخدام تقنية التحرك الماهر التي تتيح للروبوت التعرف على الأشياء في المنزل والتقاطها بمهارة.

وفي نسخة العام الماضي من المعرض، كشفنا عن تقنية يمكنها التقاط جسم واحد بعد التعلم، بينما قمنا بتقديم هذا العام سيناريو يسمى "معالجة أدوات المائدة"التي تمكن الروبوت من التقاط الأجسام بعد التعرف على أنواع متعددة وتحليل البيئة المحيطة.



سؤال: كيف يمكنك تلخيص فلسفة البحث والتطوير الخاصة بمركز سامسونج للأبحاث، عندما يتعلق الأمر بالروبوتات، وأين تتجه أبحاث الشركة؟

يُجري مركز أبحاث الروبوت التابع لسامسونج بحوثاً في مجالات مختلفة تحت رؤية (Samsung Bot, Touching Your Daily Life) "روبوتات سامسونج تدخل حياتك اليومية".

ونسعى من خلالها لجعل الروبوتات رفقاء مساعدين للمستخدمين في حياتهم اليومية عن طريق التفاعل الوثيق معهم،لتكون حياتهم أسعد وأكثر راحة.

ولتحقيق ذلك، فإننا نركز على تطوير تقنيات الروبوت الأساسية، مثل التنقل والمعالجة،وذلك بإنشاء منصات تستند إلى خبرتنا الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما نقوم بتطوير روبوتات متنوعة بناءً على الأبحاث التي نجريها في هذه المجالات.



جالكسي S21 FE: هاتف ذكي لعشاق الهواتف المحمولة







هوسيونغ كانغ، عضو فريق تجارب الأجهزة المحمولةMobile eXperienceيحمل هاتف جالكسيS21 FE، أحدث هاتف ذكي من سلسلة S، والمصمم بناء على التعليقات المستقاة من عشاق جالكسي



سؤال: ما هي ميزات جالكسيS21 FE التي تم الكشف عنها مؤخراً والتي يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الناس؟

إن الهدف من هذا الجهاز الذي يعتبر نسخة خاصة لعشاق علامتنا، هو تقديم تجربة سلسلة جالكسيS لمزيد من المستخدمين.

وتم ابتكاره من خلال الجمع بين أكثر الميزات المحبوبة في جالكسيS21، ما يجعل منه جهازاً مميزًا للغاية، لاسيما وأنه يتيح التجربة الرائدة لهذه السلسلة لعدد أكبر من الأشخاص، مع طرح نفس التصميم المتميز والكاميرا الرائعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والشاشة (Dynamic AMOLED 2X) التي تمتاز بأدائها الرائد.

وتعد الكاميرا جزءًا مهمًا للغاية من الهاتف الذكي.

ويستفيد جيل الألفية وجيل Z على وجه التحديد من الكاميرا الأمامية بعدة طرق مختلفة. ولهذا السبب قمنا بتعزيز الجهاز بكاميرا أمامية بدقة عالية تبلغ 32 ميجابكسل،لتتيح لك التقاط صور فائقة الجودة في أي وقت وفي أي مكان.



سؤال: تم تصميم أجهزة جالاكسيFE للسماح لمزيد من الأشخاص بالاستمتاع بالميزات الرئيسية الأساسية التي يحبها مستخدمو جالكسي. كيف يتم جمع آراء المستخدمين حول الوظائف، وما هي الأفكار التي اكتسبتها الشركة من خلال هذا البحث؟

عند التخطيط لتطوير أجهزة FE، نقوم بجمع التعليقات حول سلسلة جالكسي من آلاف المعجبين. وبفضل هذا البحث، تمكنا من تحديد الجوانب التي يحبها معجبو سلسلة جالكسيS أكثر من غيرها.



إننا نستمع باهتمام إلى تعليقاتهم، ونحدد التصورات الشائعة حول أجهزة جالكسي التي تتجاوز الحدود الإقليمية والثقافية.

ومن بين الأفكار التي ظهرت مرات عديدة في بحثنا هي أن العديد من المعجبين يربطون أجهزة جالكسي بفكرة الابتكار المستمر. لقد اكتسب أجهزة جالكسي هذه الصفة من خلال دفع الابتكار في مجال الهواتف المحمولة لأكثر من عقد.

ونرى فيها أيضًا الفلسفة الأساسية التي يجب على خط أجهزة(FE) والمنتجات المستقبلية الأخرى الالتزام بها.