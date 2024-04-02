مِنَح بنك الإسكان الجامعية ضمن برنامج "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية

الوكيل الاخباري - انطلاقاً من إيمان بنك الإسكان بأهمية التعليم باعتباره أحد أبواب التمكين، يقدم بنك الإسكان سنوياً عدداً من المنح الدراسية الجامعية من خلال العديد من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة وبما يتناسب مع قطاعات برنامج بنك الإسكان للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان".

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ويعرض الفيديو المرفق عدداً من المقابلات مع الطلاب المستفيدين من منح بنك الإسكان الجامعية المقدمة من خلال شراكات البنك مع كل من صندوق المنح الجامعية لمرضى السرطان من خلال مؤسسة الحسين للسرطان، وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وجامعة الحسين التقنية؛ حيث يتكفل البنك بتغطية تكاليف دراستهم الجامعية حتى التخرُّج.



وتندرج هذه المنح ضمن مبادرات برنامج البنك المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، الذي يحرص من خلاله على المساهمة في التمكين الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع بإطار مؤسسي ممنهج ومستدام، مرتكزاً على سلسلة من المبادرات والنشاطات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات.

https://www.youtube.com/watch?v=KN32O8WeMqc

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