مندوبة عن رئيس الوزراء، وزيرة الاستثمار ترعى توقيع اتفاقية بين الصندوق السعودي الأردني للاستثمار و شركة دار الهندسة للتصميم والإشراف الهندسي لمشروع الرعاية الصحية

الوكيل الإخباري - مندوبةً عن دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف توقيع الاتفاقية التي أبرمتها شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية (مملوكة بالكامل للصندوق السعودي الأردني للاستثمار)، مع ائتلاف شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) وشركة بيركنز أند ويل إنترناشيونال (Perkins and Will)، لتنفيذ خدمات الاستشارات التصميمية والإشراف الهندسي لمشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي.



وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل خاص بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وسعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن، ومدير صندوق الاستثمار الأردني السيد زاهر قطارنة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية.



وقام بتوقيع الاتفاقية كلا من السيد فادي السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية، والمهندسة عبير الطراونة، مديرة العمليات في شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية،ممثلاً عن ائتلاف شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية وشركة بيركنز أند ويل إنترناشيونال.



وتعليقا على الاتفاقية قال السيد فادي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية:"إن تنفيذ مشروع الرعاية الصحية يسير وفق البرنامج الزمني المقرر، وإن اختيار شركة دار الهندسة أتى نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها في مجال المشاريع المتعلقة بالرعاية الصحية".



من جهته، قال الدكتور محمود سرحان،الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية،: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال التصميم والإشراف الهندسي يمثل خطوة أساسية لتنفيذ مشروع الرعاية الصحية، الذي يهدف إلى المساهمة في رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية والتعليم الطبي في الأردن والمنطقة، وأيضاً إلى تعزيز مكانة الأردن المتميزة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً."



وقالت المهندسة عبير الطراونة "فخورون جداً باختيارنا من قبل شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية ونتطلع قدماً للعمل مع شركائنا في شركة بيركنز أند زيل انترناشيونال وهي إحدى أهم الشركات العالمية في هذا المجال لتنفيذ خدمات التصميم والإشراف الهندسي لأحد أكبر المشاريع في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الأردن والمنطقة، والذي سيكون مركزاً إقليمياً لخدمات الرعاية الصحية النوعية والتعليم الطبي المتميز"



وتقدر المساحة الإجمالية لمباني مشروع الرعاية الصحية بأكثر من 110 آلاف متر مربع، ومن المتوقَّع أن يوفِّر المشروع أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل بشكل دائم، وسيقام على أرض تبلغ مساحتها قرابة (187) دونماً على طريق المطار بالقرب من منطقة غمدان، ما سيسهل وصول المرضى إليه من مختلف مناطق المملكة.



ويضم المشروع جامعة طبية بسعة 600 مقعد، ومستشفىً جامعي بسعة 330 سرير، و72 عيادة خارجيَّة، ومستشفى أطفال متخصص، إضافة إلى إنشاء خمسة مراكز للتميُّز الطبّي للأمراض الأكثر انتشاراً في الأردن والمنطقة في تخصصات القلب، والجهاز الهضمي، والعظام، والدماغ والأعصاب، والأورام، وكذلك إنشاء أربعة مراكز بحثية في علم الجينات والطب الموجه، والخلايا الجذعية، والمعلوماتية الحيوية، والنظم الصحية، وذلك بهدف التركيز على البحث العلمي المتطور، إذ سيتم تخصيص ما نسبته 7,5% من إيرادات المشروع لأغراض البحث العلمي والتطوير.



وكانت الحكومة الأردنية والصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد وقعافي السادس من شهر حزيران الماضي اتفاقية استثمار وتطوير لتنفيذ مشروع الرعاية الصحيَّة، بحجم استثمار بنحو (400) مليون دولار أمريكي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لدى الأردن.



وسيتم تنفيذ المشروع وفق نظام البناء والتَّشغيل ونقل الملكيَّة (BOT)، إذ ستؤول ملكيَّة المشروع بجميع عناصره للحكومة، بعد انتهاء مدَّة التشغيل، لكون المشروع مشمولاً بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016م، بموجب قرار مجلس الوزراء الصَّادر بتاريخ 18 تشرين الأول 2020م.



وسينفَّذ المشروع بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات العالميَّة في مجاليّ الرعاية الصحيَّة والتَّعليم الطبِّي، وهما كليَّة الطب في جامعة لندن(UCL Medical School) كشريك أكاديمي، والمراكز الطبية لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Health) كشريك طبِّي.وتصنف كلية الطب في جامعة لندن في المرتبة السابعة عالمياً في الطبِّ، بينما تصنفالمراكز الطبيةلجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوسضمن أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية.



ومن الأهداف الرئيسة لمشروع الرعاية الصحيَّة:إثراء المعرفة والخبرات الطبية والأكاديمية في الأردن، والمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وتحفيز السياحة العلاجية، وتعزيز مكانة الأردن في هذا المجال، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى تعليم طبي متميز يهدف إلى تخريج جيل جديد من الأطباء والباحثين وقادة المستقبل في الطب، وبناء كفاءات طبية متميزة في الأردن.



ويشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، و إحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في 27 نيسان 2016، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 آب 2016. وتم تسجيل الشركة في شهر آذار 2017 كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016.



ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بنحو 95% من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بنحو 5% من رأس مال الشركة.

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