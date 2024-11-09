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منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لطلبة الجناح العسكري في جامعة مؤتة

منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
السبت، 09-11-2024 02:51 م

الوكيل الإخباري-   لتواصل دعمها لطلبة الجامعات من خلال تزويدهم بأهم المهارات التقنية الحديثة، وتعزيز قدراتهم في مواجهة التحديات الرقمية المتسارعة؛ عقدت منصّة زين للإبداع (ZINC)، وبالتعاون مع أكاديميّة “سايبر شيلد” التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) والمتخصصة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، برنامجاً تدريبياً مخصصاً لطلبة الجناح العسكري في جامعة مؤتة، بمشاركة 825 ضابطاً وضابط صف وتلميذ.

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وعُقدت فعاليات البرنامج بحضور نائب رئيس جامعة مؤتة – الجناح العسكري العميد الركن عطا الله الحماد، وآمر كلية العلوم العسكرية العميد الركن عبد الكريم السبيله، وآمر كلية العلوم الشرطية العميد الركن الدكتور يوسف البداينه، ومساعديهم، وأعضاء الهيئة التدريسية لعمادة الشؤون الأكاديمية في الجناح العسكري، ومرتبات وتلاميذ كليّتي العلوم العسكرية والعلوم الشرطية.


وتناول البرنامج الذي قدّمته أكاديمية “سايبر شيلد”، التعريف بعلم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، مع استعراض التأثيرات الإيجابية والسلبية لهذه التقنية على شتى مناحي الحياة، وخاصة في الجانب العسكري، كما تطرّق إلى أساسيات الأمن السيبراني وأحدث أساليب الدفاع ضد التهديدات الإلكترونية، مع التركيز على دور هذه التقنيات في مجالات الدفاع والحروب، واستعراض آخر ما توصّل إليه العلم من تطوّرات في هذه المجالات الحيوية. 


وكانت منصّة زين للإبداع (ZINC)، قد خصّصت هذا البرنامج لطلبة الجناح العسكري في جامعة مؤتة للمساهمة في تطوير القدرات الدفاعية التكنولوجية للأفراد في المؤسسات العسكرية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطور الرقمي في شتى المجالات، حيث يساهم البرنامج في رفع مستوى الكفاءة التقنية لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ويعزز قدراتهم على مواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. 


 والجدير بالذكر بأن أكاديمية "سايبرشيلد" التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) تُعنى بتقديم دورات وبرامج تدريبية عملية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتشفير، ودعم كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية من خلال كوادر مؤهلة بأبرز وأحدث ما توصل له العلم في مجالات تكنولوجيا المستقبل.

 
gnews

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